Жажда власти. Турецкие маневры в интересах капитала, - С.Кожемякин

18:08 03.05.2018 В Турции объявлены досрочные выборы. Тайипу Эрдогану они нужны для скорейшего перехода к неограниченной власти и продолжения авантюристической внешней политики. Как напоминают коммунисты, истинным властителем страны является крупная буржуазия, втягивающая Анкару в кровавые игры.



Жажда власти



После продолжительного и полного драматических событий выборного марафона 2014-2017 годов Турция вошла в полосу штиля. Он должен был продлиться до ноября 2019-го, когда гражданам предстояло одновременно избрать президента, парламент, губернаторов, мэров и органы местного самоуправления. Однако в результате ловко проведенной комбинации сроки оказались сдвинуты, и теперь избирательные участки в Турции откроются 24 июня.



Чтобы оградить себя от лишних обвинений в авторитаризме, правящая Партия справедливости и развития (ПСР) решила не брать инициативу в свои руки. Эта роль досталась крайне правой Партии националистического движения (ПНД), лидер которой Девлет Бахчели и поднял вопрос о досрочных выборах. Четких доводов приведено не было. Все ограничилось популистскими лозунгами вроде того, что у страны нет возможности ждать полтора года и что народ должен преподать урок врагам Турции.



Это ухищрение, впрочем, мало кого ввело в заблуждение относительно истинных заказчиков политического маневра. Бахчели не привыкать в нужный момент подставлять плечо власти. После неудачных для ПСР парламентских выборов в июне 2015 года ПНД отказалась создавать коалицию с другими оппозиционными партиями, что привело к роспуску парламента и новым, намного более удачным для команды Эрдогана, выборам. Следующей доброй услугой стала поддержка ПНД конституционной реформы. Наконец, отбросив последние остатки оппозиционности, партия Бахчели пошла на союз с ПСР. В феврале ими был создан "Национальный альянс". Неудивительно, что турецкое руководство полностью одобрило предложение Бахчели. 18 апреля он был принят в президентской резиденции, после чего Эрдоган объявил о досрочных президентских и парламентских выборах. Спустя два дня это решение одобрил парламент.



Для чего же понадобилось власти передвигать дату выборов почти на полтора года? Причин несколько. Первая - это желание президента завершить конституционную реформу. Прошлогодний референдум наделил Эрдогана практически неограниченными полномочиями. Согласно поправкам, должность премьер-министра ликвидируется, а президент будет самостоятельно назначать вице-президентов, министров, главу Генштаба, судей Конституционного суда и т.д. Указы главы государства обретают силу закона, а парламент низводится до уровня совещательного органа. Некоторые изменения уже вступили в силу, но большая часть возымеет действие только после выборов. Как видим, ждать их проведения в срок власти не захотели.



Во-вторых, турецкое руководство явно пугают опасность поражения и потери большинства в парламенте. В таком случае оппозиция может повернуть реформы вспять. Признаки этого очевидны. Долгое время в Турции нагнетается националистическая и военная истерия. Этому служат и антикурдская операция в сирийском Африне, и охота на сторонников богослова Фетхуллаха Гюлена. Последние, по официальной версии, проникли во все сферы жизни общества и предприняли попытку переворота в июле 2016 года. "Заговор" якобы преследует цель подчинения Анкары внешнему влиянию. Параллельно пропаганда надувает пузырь антизападных настроений, формируя образ "осажденной крепости". Как увидим ниже, задача этой кампании - сугубо спекулятивная.



Несмотря на свой размах, пропаганда не оправдала надежд власти. Согласно последним опросам, рейтинг Эрдогана составляет 43-46 процентов, что не позволит ему победить в первом туре и нанесет болезненный удар по репутации правящего режима.



Политика насилия



Одним из факторов стал выход на политическую арену экс-главы МВД Мерал Акшенер, создавшей "Хорошую партию". Стоя на схожих с властью идеологических позициях, она громко критикует коррупцию и выступает за возврат к парламентской республике. Как результат, к "Хорошей партии" перетекла часть традиционного электората ПСР, а популярность Акшенер приближается к 20 процентам.



Не исключено и возвращение в политику бывшего президента Абдуллы Гюля. Несколько лет он воздерживался от публичных заявлений, но недавно обрушился с критикой на Эрдогана. По его словам, репрессивная политика власти может привести к необратимым последствиям. О намерении выдвинуть Гюля в президенты уже заявила "Партия счастья". Ответ политика неизвестен, но перспектива представляет для власти серьезную опасность, ведь наряду с Эрдоганом Гюль является основателем правящей партии и сохраняет высокий авторитет среди соратников.



Чтобы предотвратить невыгодные для себя сценарии, руководство страны пошло на перенос выборов. Расчет состоит в том, что застигнутая врасплох оппозиция не сумеет мобилизовать силы. Для получения "партией власти" нужного количества голосов введено еще одно новшество: разрешены предвыборные альянсы. В бюллетене их участников укажут отдельно, но поданные голоса будут суммироваться. Это позволит ПСР привлечь электорат партий "второго эшелона", неспособных самостоятельно преодолеть 10-процентный барьер.



Участие "Хорошей партии" и вовсе находится под вопросом. Формирование ее отделений в провинциях завершилось в конце зимы, что может быть использовано как юридическая зацепка: к моменту выборов партия должна существовать не менее полугода. Подобными барьерами отсекаются и другие партии. Как заявила Высшая избирательная комиссия, всем ее требованиям отвечают лишь 9 политорганизаций. Коммунистической партии среди них не оказалось.



Совершенно ясно, что предстоящие выборы не будут справедливыми. 18 апреля парламент в седьмой раз продлил режим чрезвычайного положения, введенный после попытки переворота. Это позволяет власти жестко пресекать забастовки и акции протеста, содержать людей под стражей без предъявления обвинений и т.д. Волна репрессий, захлестнувших Турцию два года назад, не спадает. За это время задержаниям по обвинению в "антигосударственной деятельности" подверглись порядка 150 тысяч человек, более 160 тысяч были уволены. Недавно стало известно о предстоящих чистках в армии, в которой якобы выявлено около 3 тысяч сторонников Гюлена.



В фикцию превращена свобода слова. В тюрьмах содержатся полторы сотни работников СМИ, так что Турцию все чаще называют "крупнейшей тюрьмой для журналистов". Усиливается давление на университеты. Антивоенное выступление студентов Босфорского университета в Стамбуле вызвало ярость Эрдогана. На одном из митингов он назвал учащихся "террористами" и "коммунистическими предателями", после чего общежития вуза подверглись штурму, десятки студентов были арестованы.



От преследований не спасает даже депутатская неприкосновенность. Около десяти парламентариев от курдской Партии демократии народов заключены под стражу, еще 8 их товарищей эта судьба может постигнуть в ближайшие дни. А в марте прямо в зале заседаний был избит до полусмерти депутат той же партии Махмут Тогрул. Ему не простили критику военной операции в Сирии.



Кровавые интриги



Важной особенностью современной турецкой политики является не только государственное насилие, но и изощренная манипуляция сознанием. Учитывая, что основными избирателями ПСР являются консервативные жители села и верующие-мусульмане, ставка сделана на антизападную пропаганду. Обрушиваясь с критикой на США и Евросоюз, Эрдоган предстает в образе защитника традиционных ценностей.



В России этот спектакль многие воспринимают как свидетельство разрыва с Западом. Все чаще можно услышать о "стратегическом союзе" Анкары и Москвы. В действительности турецкие власти ведут хитрую игру, в которой "российский вектор" является одной из уловок. Во-первых, для поддержания патриотического образа президента. Во-вторых, для эффективного торга с Западом. Стратегического курса Анкары это не меняет, и Россия рассматривается в нем вовсе не как союзник.



Председатель парламентского комитета по международным делам Волкан Бозкыр заявил в начале месяца, что контракт с Москвой о покупке ЗРК С-400 может быть пересмотрен. Произойдет это в том случае, если США согласятся поставить Турции противоракетные системы "Пэтриот". Двоякой оказалась реакция Анкары на "дело Скрипалей". С одной стороны, Турция не тронула российских дипломатов, но с другой - согласилась с высылкой персонала постпредства Москвы при НАТО.



Не отказывается Турция и от планов свержения законного сирийского правительства. Это проявилось в поддержке ракетных ударов 14 апреля, а также в резкой отповеди, которую Эрдоган дал Сергею Лаврову, призвавшему передать Африн под контроль Дамаска. "Когда это следует сделать, будем решать мы, а не господин Лавров", - сказал президент Турции. В свою очередь, глава МИД Мевлют Чавушоглу сообщил, что никакие территории не будут возвращены сирийскому правительству, пока Башар Асад находится у власти. "Режим Асада должен уйти", - добавил он.



Укрепляются отношения Турции с Украиной. По итогам прошлого года товарооборот между странами вырос на 20 процентов. Готовится к подписанию соглашение о зоне свободной торговли. Анкара оказывает финансовую помощь украинской армии, вооруженные силы двух стран наращивают сотрудничество. В апреле в Черном море прошли совместные учения ВМФ.



По итогам последнего визита в Турцию Петра Порошенко Анкара поддержала развертывание миротворческой миссии ООН "на оккупированной части Донбасса" и заявила о готовности принять в ней участие. Что касается Крыма, то Турция, по словам Эрдогана, "не признает его захвата Россией". Это подтвердил во время нахождения в Киеве глава МВД Сулейман Сойлу: "Признание аннексии Крыма неприемлемо. Мы считаем, что это гуманитарная трагедия".



Сотрудничество с западными партнерами также остается крепким. 16 апреля Турцию посетил генсек НАТО Йенс Столтенберг, назвавший ее "ключевым членом организации". Анкара не осталась в долгу и устами Чавушоглу поддержала принятие в альянс Македонии, Боснии и Грузии. То же самое касается Евросоюза. "Полноправное членство в ЕС остается стратегической целью Турции", - заявил Эрдоган в преддверии прошедшего в Болгарии саммита "Турция-ЕС". Не все плохо и в турецко-американских отношениях. На митингах обвиняя Вашингтон во вмешательстве, в разговорах с Трампом президент называет США "стратегическим партнером" и призывает к укреплению контактов.



В этих условиях поведение Кремля вызывает недоумение. Фактически задаром передавая Турции комплексы С-400, строя АЭС "Аккую" и газопровод "Турецкий поток" (к слову, без необходимого разрешения Еврокомиссии), Россия попросту ставит себя в зависимость от Анкары, которой та не замедлит воспользоваться. Шантаж, беспринципные интриги и лавирование - отличительные черты турецкой дипломатии.



На это постоянно указывают турецкие коммунисты. По мнению КПТ, Эрдоган и ПСР представляют интересы турецкого капитала, который ищет новые рынки и источники сырья. Для этого и затеваются кровавые интриги: в поделенном крупнейшими монополиями мире местная буржуазия хочет отхватить себе кусок пожирнее. Коммунисты убеждены, что турецкий капитал ничем не прогрессивнее и не патриотичнее капитала зарубежного - ради прибыли он точно так же идет на эксплуатацию рабочих.



Несмотря на риторику, правящий класс Турции крепко встроен в империалистическую систему, что доказала поддержка ударов по Сирии. "Бойтесь гнева угнетенных трудящихся масс. Они сыты по горло вашей ложью, провокациями и отвратительным вмешательством в дела других государств!" - говорится в заявлении КПТ. В партии призывают сторонников не тешить себя иллюзиями по поводу внешнеполитических маневров и сближения с Москвой. "Россия Путина последовательна, миролюбива и надежна? - задается вопросом первый секретарь ЦК Кемаль Окуян. - Посмотрите на его отношения с Эрдоганом - и вы увидите "последовательность"… Надежность? Проанализируйте сирийскую политику Путина и задумайтесь - надежно ли защищена безопасность Дамаска?"



Не меньшим заблуждением КПТ называет надежды на такие фигуры, как Акшенер и Гюль, которые не собираются менять строй. Только организованная борьба трудящихся позволит стране свернуть на иной путь. "Капиталистическая система слабее, чем кажется", - уверены коммунисты. Их убеждения наталкиваются на репрессии. В начале 2018-го за "клевету на президента" к году тюрьмы, затем замененному крупным штрафом, был приговорен Окуян. В застенках томятся много других активистов партии. Но отказаться от борьбы КПТ это не заставит. Там верят в возможность новой, социалистической, Турции.



Сергей КОЖЕМЯКИН



Источник: "Правда", №44 (30687), 27 апреля – 3 мая 2018 г. Источник - gazeta-pravda.ru

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1525360080

Новости Казахстана

