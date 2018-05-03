 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 02.05.2018
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    Таджикистан   | 
В Душанбе опять ножевой бой между тинейджерами
16:10 03.05.2018

В Душанбе вновь произошла поножовщина между школьниками: ранен подросток

Жертвой поножовщины стал Фарход Махмадназаров, ученик 11 класса средней общеобразовательной школы №101 города Душанбе. По его словам, зачинщики драки без повода напали на него и ранили ножом. Ранение пришлось на правую руку, кровотечение едва удалось остановить. Врачи Национального медицинского центра (Караболо) пытаются спасти три пальца руки подростка, которые обездвижены.

Фарход вспоминает тот трагический вечер. ​"Мой брат учится в военном колледже. Я должен был отнести на починку его ботинки. Отец сказал перед уходом, чтобы я скорее возвращался. На обратном пути домой я увидел своего одноклассника Фирдавса Шарифова, остановился поговорить с ним, как неожиданно несколько человек напали на нас", - сказал пострадавший.

По его словам, это были незнакомые парни. Фарход предполагает, что "мишенью" были другие молодые люди, которые стояли чуть поодаль от них. Нападавшие поняли свой промах, к тому же, один из них узнал Фархода. "Когда я защищался, один из нападавших узнал меня и сказал, что "это не тот, не бейте его". Я тоже узнал его, это был мой бывший одноклассник, который ушел из нашей школы несколько лет назад", - рассказал Фарход.

МВД Таджикистана сообщило, что в результате поножовщины один подросток был задержан, еще нескольких вызывают на допрос. Правоохранители называют инцидент "хулиганством". Подробности происшествия обещают предоставить после окончания следствия по данному делу.

Свидетели инцидента сообщили, что разборка между учащимися школы №101 произошла недалеко от школы №43 района Сино. Один из них - житель местной махалли Давлат рассказал, что в разборке участвовало 8 человек, в основном школьники.​ По его словам, ему удалось помочь одному подростку, который был ранен в руку.
03 Май, 2018

Источник - centralasian.org
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