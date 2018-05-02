Упал в море. В Сирии разбился российский СУ-30СМ - пилоты погибли

16:00 03.05.2018 Россия потеряла в Сирии первый СУ-30СМ



Точная причина не установлена, предварительной военные назвали попадание птицы в двигатель



В четверг истребитель Су-30СМ потерпел крушение в акватории Средиземного моря сразу после взлета с авиабазы Хмеймим, откуда направлялся на патрулирование прибрежной зоны. Оба пилота погибли. Предварительной причиной первой потери СУ-30СМ в Сирии в ведомстве назвали попадание птицы в один из двигателей. Установить точную причину ЧП предстоит специальной комиссии, которая изучит обломки самолета и его бортовой самописец.



Первая информация о крушении Су-30СМ в Сирии появилась в социальных сетях, а позже она была подтверждена и Минобороны РФ. Там же уточнили, что причиной катастрофы боевого истребителя могла стать птица, попавшая в двигатель. "Никакого огневого воздействия по самолету не было",- подчеркнули в ведомстве.



По данным "Ъ", экипаж в составе двух человек (командир - гвардии майор Альберт Давидян) должен был совершить патрульный облет акватории Средиземного моря, для подстраховки истребитель осуществлял вылет с полным боекомплектом. У майора Давидяна уже имелся опыт выполнения подобных боевых задач. Сам Су-30СМ прошел полный цикл предполетной подготовки, к его состоянию нареканий у специалистов не возникало. Однако проблемы появились практически сразу после взлета, когда Су-30СМ поднялся примерно на 200 м и вместо дальнейшего набора высоты, как говорят очевидцы, начал неожиданно клевать носовой частью. По словам источника "Ъ" в органах военного управления, именно в этот момент по какой-то причине произошло резкое падение тяги в одном из двигателей. По словам экспертов, в такой ситуации летчики могли успеть катапультироваться, но вместо этого попытались выровнять самолет и вернуться на Хмеймим. При попытке разворота истребитель начал заваливаться на левую сторону и вскоре рухнул в море недалеко от города Джебла. От удара у Су-30СМ целиком оторвало левое крыло и хвостовое оперение. Оба летчика погибли.



Что известно о погибших в Сирии российских военных



Полковник запаса Виктор Мураховский отмечает, что вероятность катастрофы вследствие обстрела самолета мизерная: по его словам, эта территория очень тщательно контролируется всеми возможными силами, не последнюю роль в усилении контроля сыграла обстановка в последнее время. "Наша военная полиция на месте плотно работает со средствами технического наблюдения, в том числе с беспилотниками, акватория Средиземного моря просматривается на десятки километров",- подчеркивает эксперт.



Вариант с попаданием птицы в двигатель не окончательный, для установления причин катастрофы потребуется время. По крайней мере, как утверждает источник "Ъ" в авиапромышленности, расследовать ЧП будет специальная межведомственная комиссия, в которую войдут представители корпорации "Иркут" (производитель Су-30СМ), службы безопасности полетов авиации и главного штаба ВКС. Сначала нужно будет извлечь остатки самолета, в том числе двигатели и бортовые самописцы. Источники "Ъ" предполагают, что сделать это будет несложно: глубина в районе падения Су-30СМ не превышает 20 м, а значит, можно будет обойтись усилиями водолазов, а не привлекать специальные средства главного управления глубоководных исследований (как было, например, с кораблем-разведчиком "Лиман", обломки которого в Босфоре собирало океанографическое судно проекта 22010 "Янтарь"). Как только водолазы извлекут обломки Су-30СМ, последние будут доставлены сначала в пункт материально-технического обеспечения в Тартусе, а после самолетами военно-транспортной авиации перевезены на аэродром Чкаловский. Изучением черного ящика займется, скорее всего, 13-й НИИ Минобороны (Люберцы).



По словам источника "Ъ" в органах военного управления, с технической точки зрения потеря Су-30СМ критичной не выглядит: в разное время в Хмеймиме располагалось от четырех до шести истребителей данного типа и вместо разбившейся машины в Сирию будет отправлена аналогичная. Напомним, что Су-30СМ стал седьмым военным самолетом ВКС РФ, потерянным за время российской кампании в Сирии.



Иван Сафронов, Александра Джорджевич Источник - kommersant.ru

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