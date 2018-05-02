Опять горят и взывааются главные военные склады Украины в Балаклее

15:05 03.05.2018 Пожар на территории арсенала в Балаклее Харьковской области тушат танки, самолет и вертолет.



Об этом в четверг, 3 мая, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.



Отмечается, что на месте происшествия работают пожарные команды Вооруженных сил Украины и ГСЧС.



Для ликвидации пожара задействованы два пожарных танка, инженерная машина разграждения, восемь пожарных автомобилей, самолет Ан-32 и вертолет Ми-8. Также дополнительно направлено еще два пожарные танка.



С помощью вертолета осуществляется воздушная разведка, для окружения территории задействованы подразделения Военной службы правопорядка в Вооруженных силах.



Для выяснения обстоятельств на место происшествия самолетом отправлена оперативная группа Министерства обороны и Генерального штаба ВС Украины. Источник - rusvesna.su

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