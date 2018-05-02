Аркадаг открыл крупнейший международный порт на Каспии (фото)

11:29 03.05.2018 При участии президента Гурбангулы Бердымухамедова на туркменском берегу Каспия был торжественно введен в строй новый Международный морской порт, сообщает 2 мая пресс-служба главы государства.



Открытие нового объекта сопровождалось массовыми торжествами. На берегу Каспия были установлены юрты, выступали фольклорные ансамбли, демонстрировались образцы народного декоративно-прикладного искусства и готовились угощения, сообщает пресс-служба.



Общая площадь порта - 1 миллион 358,5 тысяч квадратных метров. Протяженность пристани 3 600 метров. Здесь же расположен судостроительный и судоремонтный завод "Балкан", мощность которого позволяет строить 4-6 судов и обрабатывать 10 тысяч тонн стали в год. Здание пассажирского терминала рассчитано на 600 мест. Здесь также расположены гостиница, торговые и развлекательные центры. Автомобильный и пассажирский паромный терминал занимает площадь в 230 тысяч квадратных метров и может обслуживать 300 тысяч пассажиров и 75 тысяч трейлеров в год.



Старт строительства порта был дан в августе 2013 года. Подрядчиком проекта выступила турецкая компания "Гап Иншаат". Объект уже получил сертификат Книги рекордов Гиннеса как крупнейший порт ниже уровня моря.



В день открытия международный морской порт в Туркменбаши отмечен рядом престижных международных наград, а также внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой порт ниже уровня моря. Кроме того, в этой же категории – "Самый большой ниже уровня моря" – отмечен и искусственный птичий остров, сооруженный при строительстве порта в целях охраны орнитофауны.



Выступая перед официальной церемонией открытия объекта, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов сказал, что новый порт станет важным звеном в современной морской транспортной системе и предоставит благоприятные условия для доступа к Черноморскому региону, Европе, Ближнему Востоку и Азии. Бердымухамедов сказал, что Ашхабат готов обсудить использование морского порта со своими соседями, не имеющими выхода к морю, подразумевая Узбекистан и Афганистан. Источник - CA-NEWS

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