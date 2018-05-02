По Ташкенту пройдет парадом колонна техники времен Второй мировой войны

11:25 03.05.2018 Автоколонна будет останавливаться в четырех местах: сначала проедет по массиву Думбирабад через Южный вокзал, улицы Усмана Насыра и Амира Темура, а затем прибудет на дорожный круг возле гипермаркета "Мегапланет" и отправится в обратный путь. Акция продлится с 14:00 до 18:00.



ТАШКЕНТ, 1 мая - Sputnik. Министерство обороны Узбекистана и Центральный совет Союза молодежи Узбекистана в среду, 2 мая, проведут очередную акцию, посвященную 9 Мая - Дню памяти и почестей, сообщает корреспондент Sputnik.



В рамках акции колонна техники времен Второй мировой войны вместе с военным оркестром, одетым в форму тех лет, проедут по городу, останавливаясь в четырех точках. В ходе этих привалов военные музыканты порадуют жителей и гостей столицы выступлениями.



Автоколонна пройдет по массиву Думбирабад через Южный вокзал, улицы Усмана Насыра и Амира Темура. Конечная точка движения - дорожный круг возле гипермаркета "Мегапланет", откуда колонна поедет назад. Протяженность маршрута - около 20 километров.



Акция и концертные программы пройдут по следующим местам:



- в 14:00 - начало движения автоколонны около автозаправки "Мустанг" на массиве Думбирабад



- в 14:30 - привал на площадке около памятника Шота Руставели (ориентир: парк "Бабура")



- в 15:40 - привал на площадке около Музея истории Темуридов



- в 16:30 - привал около здания Центрального совета Союза молодежи Узбекистана



- в 18:00 - привал около автобусной остановки напротив торгового рынка Юнусабад.



Напомним, что в этом году, согласно распоряжению президента Узбекистана, в республике запланированы широкомасштабные праздничные мероприятия по случаю очередной годовщины победы над фашизмом. Патриотическая акция ранее состоялась в ташкентском метро, когда на протяжении трех с половиной часов музыканты разъезжали по станциям и пели песни военных лет. Источник - Sputnik

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