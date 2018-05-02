 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Бэби-бум в Казахстане. С размножением все в порядке, - "Э-К"
11:24 03.05.2018

Рокот бэби-бума

Казахстан опережает прогнозы западных экспертов по росту рождаемости. Численность населения республики уже достигла 18,4 млн человек, хотя демографический счетчик аналитического портала populationpyramid.net пророчил, что страна перешагнет эту отметку только в 2020 году.

В целом счетчик населения оценивает возможности Казахстана весьма скромно. Виртуальный аналитик полагает, что к 2100 году численность населения нашей страны составит 24 млн человек. Курам на смех!

Фокус в том, что коэффициент рождаемости постоянно меняется. Сейчас этот показатель в Казахстане составляет 2,74. Это означает, что в среднем казахстанская женщина рожает двух детей и более. Для того чтобы численность населения росла, вполне достаточно, чтобы коэффициент достиг уровня 2,1. Для сравнения: в 1999 году этот показатель рухнул до 1,7.

Спрогнозировать точную численность населения невозможно. Например, в середине прошлого века коэффициент рождаемости в Китае был на уровне 6. Благодаря этому число Поднебесной возросло до 1,3 млрд человек. Однако сейчас коэффициент рождаемости в самой большой стране мира составляет всего 1,55 – чересчур быстрый прирост населения был остановлен в начале 80-х годов. В Евросоюзе коэффициент рождаемости составляет 1,66, и этот показатель считается удручающим. Среди стран постсоветского пространства самый низкий показатель у Украины – 1,29, а самый высокий у Кыргызстана – 3,2.

К слову, если Казахстан сохранит динамику рождаемости последних лет, то к середине века нас будет уже больше 35 млн!

Алан ИСАЕВ | Астана

Источник - Экспресс-К
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1525335840
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