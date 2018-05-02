Эгейское море раздора. Почему вскоре может обостриться конфликт между Грецией и Турцией, - Т.Ахметов

11:17 03.05.2018 Эгейское море раздора

Почему вскоре может обостриться конфликт между Грецией и Турцией



Тимур Ахметов



С объявлением даты досрочных выборов в Турции президент страны Эрдоган дал официальный старт предвыборной гонке. В силу сложных политических и экономических условий предвыборные кампании в Турции в последнее время проходят в крайне агрессивной атмосфере. Политические партии Турции и отдельные видные политики предпочитают не спорить о предвыборных программах, а в крайних формах поносить друг друга. Столь непривычная для западного наблюдателя форма политического соревнования так или иначе негативно отражается и на внешней политике Турции. Перейти все грани дипломатического приличия, обвинив Запад во всех бедах турецкой нации, стало отличительной чертой правления Эрдогана, особенно во время предвыборных кампаний. Не исключено, что и этим летом турецкие власти пойдут на эскалацию дипломатического кризиса с Грецией ради победы на предстоящих архиважных для Эрдогана выборах. Подробности - в материале портала iz.ru.



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МИД Греции посоветовал Анкаре "взвешивать слова"



Среди официальных причин объявленного решения перенести выборы с 3 ноября 2019 года на 24 июня 2018 года турецкие власти отмечают растущую политическую нестабильность на границах Турции. Кроме того, Эрдоган желает укрепить политический тыл дома, перед тем как участвовать в дипломатических инициативах в сирийском вопросе, где в ближайший год ожидается начало важных политических процессов.



Очевидно и то, что правящие силы хотят как можно эффективнее использовать создавшийся национальный духовный подъем, вызванный удачной военной операцией в сирийском Африне против бойцов сирийского филиала турецкой террористической организации "Рабочая партия Курдистана".



Эрдогану, который намеревался просидеть в президентском кресле еще два срока, а также его Партии справедливости и развития бросили вызов не только левоцентристская Народно-республиканская партия, но и созданная в октябре 2017 года Хорошая партия. Именно последняя, как отмечается, способна отнять у правящей партии значительную часть ее целевого электората на предстоящих парламентских выборах: обе партии апеллируют к консервативно настроенным туркам и к части националистов. Если Эрдоган - несомненно, самый популярный политик Турции - обладает серьезными шансами на победу, то будущее его партии под вопросом, и вместе с тем под вопросом лояльность будущего парламента.



Военная операция в сирийском городе Африне



В этих условиях у Эрдогана будет огромный соблазн в очередной раз использовать внешнеполитическую повестку в своих внутриполитических интересах. Проще говоря, пойти на преднамеренную эскалацию одного из тлеющих конфликтов Турции с ее соседями. И тут в качестве идеального кандидата для реализации такого рискованного, но очень выгодного плана оказывается Греция.



По обе стороны границы



Турецко-греческий диалог осложнен целым комплексом проблем военно-политического характера. Во-первых, Афины, несмотря на настойчивые требования турецкой стороны, отказываются выдавать Анкаре восемь турецких офицеров, бежавших на вертолете в Грецию после провала переворота в июле 2016 года. Турецкие власти утверждают, что Греция укрывает путчистов, посягнувших на демократический строй страны. Греческое правительство указывает на невозможность экстрадиции военных в страну, где нет независимых судов и беспристрастного правосудия.



Конфликт вокруг экстрадиции турецких военных получил развитие 1 марта, когда турецкие пограничники арестовали двух греческих солдат, якобы незаконно перешедших государственную границу с целью проведения разведки и шпионажа. Греческие власти настаивают, что их пограничники непреднамеренно пересекли границу на участке, где сильно пересеченная местность осложняет координацию. Несмотря на призывы Афин, турецкий суд постановил не освобождать военных под залог.



Свою роль играют культурно-исторические факторы. В декабре 2018 года в ходе визита в Грецию по приглашению греческой стороны Эрдоган, игнорируя настойчивые просьбы греческого дипломатического ведомства воздержаться от провокаций, посетил северную провинцию страны, где проживает турецкое меньшинство. Во время встречи с турецкой общиной Эрдоган заявил о том, что греческие турки подвержены дискриминации со стороны официальных властей, что, несомненно, вызвало волну недовольства среди этнических греков и, кроме этого, поставило Афины в неудобное положение.



На волне упреков и провокаций



Взрывной потенциал двусторонних отношений усиливается и спорами вокруг экономических проектов в Средиземном море. Уже более двух лет правительство Греции, Израиля, Италии и Кипра сотрудничают в ряде инициатив по транспортировке природного газа из восточных районов моря на европейские рынки.



Так, 6 апреля 2018 года, после встречи представителей Израиля, Греции и Кипра, обсуждавших строительство газопровода, турецкий президент Эрдоган пригрозил принять меры, если тройка не прекратит разведку ресурсов и их добычу без проведения необходимых консультаций с правительством не признанной, но подконтрольной Анкаре Турецкой Республики Северный Кипр.



По заявлениям главы Турции, турецкая община острова Кипр, в территориальных водах которого как раз и планируют добывать газ, имеет право на доходы от продаж. Кроме того, Анкара заявляет, что власти Республики Кипр ведут разведку в турецких территориальных водах, нарушая суверенитет Турции.



Крайнее беспокойство вызывают однако провокационные действия Греции и Турции в акватории Эгейского моря вблизи от турецкого берега. С середины 1990-х годов стороны ведут спор о принадлежности скалистых островков Имиа/Кардак и связанным с этим правом разведки морского дна и контроля над морскими путями. Неопределенность статуса небольших по размерам островов в 1996 году чуть не стала причиной вооруженного конфликта между Турцией и Грецией, и лишь вмешательство США и НАТО смогло предотвратить катастрофу.



Сегодня, кажется, стороны в силу разных причин вновь готовы вернуться к провокациям как средству давления на оппонента. В феврале этого года в районе конфликта патрульный корабль береговой охраны Турции протаранил греческое военное судно. В начале апреля греческие ВВС перехватили турецкий беспилотник, проводящий разведку в греческом воздушном пространстве. 10 апреля греческий гарнизон острова Ро открыл предупредительный огонь в сторону, предположительно, турецкого вертолета. В последствие официальные турецкие власти опровергли сообщения, что какое-либо турецкое воздушное судно находилось в тот день в районе греческого острова.



Новый 1974-й



До последнего времени конфликт вокруг островов Имиа/Кардак удавалось сдерживать в замороженном состоянии. Однако с образованием коалиционного правительства в Греции, где в состав кабинета в качестве министра обороны вошел представитель мелкой националистической партии "Анель – Независимые греки", и началом крайне агрессивной предвыборной кампании в Турции стала прослеживаться тенденция к эскалации конфликта.



Поддержка, оказываемая ЕС греческой стороне в ряде конфликтных вопросов с Анкарой, а также попытки правящей партии удержать комфортное большинство в парламенте, создают впечатление, что Турция опять вернулась в 1974 год. Тогда Народно-республиканская партия харизматичного Бюлента Эджевита по результатам выборов 1973 года вынуждена была создать коалиционное правительство с правой исламистской партией Национального спасения Неджметтина Эрбакана.



Брак по принуждению, как думал социал-демократ Эджевит, можно было расторгнуть, если бы партия кемалистов смогла добиться общественной поддержки, например в результате успешной внешнеполитической акции. Турецкая военная операция "Атилла" на Кипре в поддержку турецкой общины острова в июле 1974 года как раз и стала такой акцией. На фоне подъема национального духа в результате выборов 1977 года социал-демократы Эджевита заполучили возможность единолично сформировать кабинет.



Сегодня, когда, с одной стороны, Эрдоган заявляет о том, что первостепенная угроза национальной безопасности Турции исходит от ее стратегических союзников, с другой - лидер главной оппозиционной партии Турции обещает вернуть под контроль Анкары 18 оккупированных греками островов, создана идеальная ситуация, когда политические силы в погоне за голосами могут ненароком спровоцировать очередной дипломатический кризис с соседним государством.



И не стоит думать, что турецкие власти будут лишний раз задумываться о реальных последствиях собственных воинственных речей и провокационных действий. Пример прошлогоднего дипломатического кризиса между Турцией и Голландией явное тому подтверждение.



Несмотря на то что Голландия является крупнейшим инвестором в турецкую экономику, турецкие власти накануне важного для политических амбиций Эрдогана конституционного референдума сознательно решили спровоцировать голландские власти на конфликт с турецкой общиной страны, тем самым дав повод лояльным турецкому правительству СМИ лишний раз выставить турецкого президента в качестве единственного национального лидера, способного защитить турок в Европе, добившись таким образом поддержки планов по превращению Турции в президентскую республику у многочисленной европейской диаспоры. Источник - Известия

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