В Алматы презентована шок-книга Л.Ракишевой "Ляззат. Навстречу судьбе"

11:00 03.05.2018 Она написала насилие



В Алматы прошла презентация самой, пожалуй, шокирующей книги года.



Журналисты уже окрестили ее "литературной бомбой", а некоторые из казахстанцев с ужасом обнаружили в ней свои имена.



Причем автор этого произведения – не популярная писательница, а простая женщина.



Женщина, которой слишком рано пришлось повзрослеть.



В полугодовалом возрасте она чудом не замерзла на лютом морозе, а в шесть лет чудом выжила после группового изнасилования односельчан...



Опубликовано: 06 Декабря 2017 г.





Источник - Экспресс-К

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1525334400

Новости Казахстана

