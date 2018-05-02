|В Алматы презентована шок-книга Л.Ракишевой "Ляззат. Навстречу судьбе"
11:00 03.05.2018
Она написала насилие
В Алматы прошла презентация самой, пожалуй, шокирующей книги года.
Журналисты уже окрестили ее "литературной бомбой", а некоторые из казахстанцев с ужасом обнаружили в ней свои имена.
Причем автор этого произведения – не популярная писательница, а простая женщина.
Женщина, которой слишком рано пришлось повзрослеть.
В полугодовалом возрасте она чудом не замерзла на лютом морозе, а в шесть лет чудом выжила после группового изнасилования односельчан...
Опубликовано: 06 Декабря 2017 г.