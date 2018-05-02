Скончалась выпавшая из аудитории МГИМО студентка-казашка. В деле фигурирует сын экс-премьера Дагестана

10:23 03.05.2018 В Москве скончалась студентка МГИМО, которая несколько недель назад выпала из окна четвертого этажа своего вуза. Ранее СМИ сообщали, что перед падением девушка разругалась со своим бойфрендом - сыном экс-премьера Дагестана.



О смерти уроженки Казахстана сообщает Mash. Студентка четвертого курса выпала из окна аудитории 13 апреля, после чего была госпитализирована в тяжелом состоянии.



Ранее сообщалось, что девушка перед падением поругалась с сыном бывшего премьер-министра Дагестана. Она якобы была влюблена в однокурсника, но тот не отвечал ей взаимностью.



При этом сразу после инцидента в прессе появились сведения, что студентку могли вытолкнуть из окна, однако впоследствии эта версия не подтвердилась.



После инцидента следственные органы завели уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства".



Анатолий Ильин Источник - mk.ru

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