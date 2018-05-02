Казахских тарпанов возродят с помощью польских коников

08:27 03.05.2018 Тарпан или пропал



Когда-то в Великой степи паслись миллионные стада тарпанов. Увы, сегодня эти животные практически исчезли, однако шанс возродить их популяцию в Казахстане еще есть.



В конце XIX века считалось, что тарпаны исчезли полностью. Но затем русский исследователь Николай Пржевальский отыскал последний табун этих скакунов в Таримской пустыне в Китае.



В 2003 году представители Мюнхенского зоопарка передали Национальному парку "Алтын-Эмель" 14 лошадей Пржевальского для интродукции. В прошлом году на территории заповедника появились еще пять тарпанов из Шымкентского зоопарка. Некоторые экологи считают, что для скорейшего восстановления популяции этих животных можно использовать породу польских коников, которая была выведена из лошадей Пржевальского.



Считается, что объездить тарпана практически невозможно. В древности это могли сделать только самые искусные наездники. Тарпаны очень умны и… артистичны. Общаясь друг с другом, эти животные активно используют мимику: хмурятся и даже корчат "рожицы".

02 Мая 2018 Автор: Алан ИСАЕВ | Астана Источник - Экспресс-К

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