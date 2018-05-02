"Банк Астаны" пускает пузыри - приостановлена выдача депозитов и ограничено снятие наличности в банкоматах

07:15 03.05.2018 "Банк Астаны" приостановил выдачу депозитов и ограничил снятие наличности в банкоматах





"Банк Астаны" из-за дефицита ликвидности ввел ограничения по обслуживанию клиентов до 1 июня текущего года. Как сообщается на сайте банка, учреждение ограничивает снятие наличности в банкоматах до 100 тысяч тенге ($305) в месяц, приостанавливает выдачу средств с депозитов и кредитных карт, работу систем денежных переводов и обмен валют.



Ранее, 22 апреля, "Банк Астаны" уже ограничил переводы между счетами физичкских лиц на сумму свыше 200 тысяч тенге ($610) в сутки и снятие с депозитов больше одного млн тенге (около $3000) в неделю.



В настоящее время руководство "Банка Астаны" обсуждает с представителями Нацбанка Казахстана возможность предоставления экстренной ликвидности. Обращение по этому поводу главному регулятору было направлено 20 апреля. Сообщается также, что банк продолжает вести переговоры с потенциальными инвесторами с целью получения ликвидных средств.



На кризисную ситуацию в ряде казахстанских банков еще 18 апреля обратил внимание президент страны Нурсултан Назарбаев. "Сейчас "ЭксимБанк", "Банк Астаны", "Qazaq Banki" – вот эти банки, которые имеют ужасные показатели из-за того, что акционеры плохо руководили этими банками, задолжали и не могут ответить вкладчикам средствами своими, как они могут работать?" - сказал глава государства на совещании в Нацбанке.



При этом он потребовал, чтобы акционеры вернули изъятые из оборота деньги, и запретил Нацбанку оказывать поддержку проблемным банкам. "Теперь обращаться к Национальному банку банкам, которые провалили всю работу, чтобы в дальнейшем оказали государственную поддержку, - это не будет иметь никакого результата. Поэтому я рекомендую всем прекратить нажим на Национальный банк", - заключил президент.



"Банк Астаны" осуществляет свою деятельность с 2008 года. Банк работает в 10 регионах Казахстана - Алма-Ата, Астана, Атырау, Актау, Шымкент, Караганда, Семей, Экибастуз, Усть-Каменогорск и Павлодар. Согласно финансовой отчетности по результатам аудирования компанией KPMG за 2014 год, активы "Банка Астаны" составили 127,4 млрд тенге, собственный капитал - 17,6 млрд тенге, кредитный портфель - 88,7 млрд тенге.

02.05.2018 Источник - centralasian.org

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