Все, что нажито... Елбасы ожидает решения бельгийского суда по "замороженным" активам Нацфонда

07:13 03.05.2018 Астана ожидает решения бельгийского суда по "замороженным" активам Нацфонда









Министр юстиции Казахстана Марат Бекетаев сообщил журналистам в Астане, что его министерство ожидает решения суда в Брюсселе по замороженным за рубежом активам Национального фонда Казахстана.



В конце прошлого года СМИ сообщили о том, что активы главного хранилища денежных доходов Казахстана от продажи природных ресурсов на 22 миллиарда долларов были "заморожены" банком New York Mellon в связи с иском молдавского бизнесмена Анатола Стати и его компаний.



По словам министра Бекетаева, в пятницу бельгийский суд рассматривал вопрос "о снятии или неснятии ареста, но не определял дальнейшую судьбу денег".



"Лично я сильно сомневаюсь, что вся сумма - 22 миллиарда [долларов] - останется под арестом. Надеюсь, что вся сумма будет разморожена, - сказал Бекетаев. - Если [сумма] будет разморожена частично, это не означает, что деньги сразу перечислены в пользу Стати. Это значит, они будут под арестом до окончательного рассмотрения в судах".



По словам министра, для того чтобы добиться взыскания денег, Стати нужно пройти еще несколько процедурных инстанций. "На каждом этапе мы будем выражать свою точку зрения, сопротивляться и заявлять встречные требования", - сказал министр Бекетаев журналистам.



Казахстан участвует в ряде судебных процессов за рубежом в рамках инициированного молдавским бизнесменом Анатолом Стати, его сыном Габриэлем Стати и подконтрольными им компаниями - Ascom Group и Terra Raf Trans Trading - арбитражного разбирательства с исковым требованием в четыре миллиарда долларов. Стати, инвестировавшие средства в Казахстане в нефтегазовый сектор, заявили, что стали жертвами попыток властей за бесценок получить вложения, и потребовали возмещения предполагаемых убытков. Астана обвинения отвергает.

02 Май, 2018 Источник - centralasian.org

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