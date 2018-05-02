Уроки мира от работорговцев. История англосаксов состоит из преступлений против человечества. Ч. 1

06:29 03.05.2018 Англосаксы в понимании современной российской публицистики – представители единой политической элиты Великобритании и США. Как правило, термин используется для подчеркивания общих культурных и исторических черт обеих стран, их общей внешней политики, направленной на поддержку своей гегемонии в мире.

Исторически англы и саксы – северогерманские варварские племена из Ютландии и Нижней Саксонии (норманны), завоевавшие Англию в 1066 году. Островная элита, сформировавшаяся после этого, была почти полностью норманнской и относилась к местному населению как к скоту. С того времени радикальных смен "соли земли" в Англии не случалось.



В массе представители английского истеблишмента – потомки варваров. Этим объясняется патологическая жестокость англосаксов.



Людоеды



За годы правления Генриха VIII (1509–1547) в Англии казнили 72 тысячи человек, во времена Елизаветы I (1558–1603) – 89 тысяч. Это геноцид. При Генрихе VIII и Елизавете I казнили каждого 40-го англичанина (2,5 процента тогдашнего населения страны).

столетиями английские власти вели геноцид в Ирландии. Многих коренных жителей, включая женщин и детей, превратили в рабов и вывезли в колонии в Вест-Индии. Если в 1641 году в Стране зеленых холмов проживали более 1,5 миллиона человек, то в 1652-м остались лишь 850 тысяч, из них 150 тысяч были английскими и шотландскими колонистами. Ирландский народ потерял 50–56 процентов своего населения.



Англичане были мировыми лидерами в работорговле, погубившими миллионы жизней. Кроме белых рабов (шотландцев и ирландцев), в колонии Британии доставили около 13 миллионов африканцев. На каждого привезенного живым раба приходилось три-четыре погибших при охоте на людей на Черном континенте и во время транспортировки. В США рабовладение существовало в 1619–1865 годах. Большинство невольников были неграми, насильно вывезенными из Африки, и их потомками. Только с 1661 по 1774-й в США ввезли около миллиона живых рабов, а свыше девяти миллионов погибли по дороге.



Следует подчеркнуть, что англосаксы, несколько веков культивируя рабство, считали это идеалом демократии. К примеру, основатель теории гражданского общества английский философ Джон Локк помогал составлять конституции рабовладельческих штатов США и вложил все свои сбережения в работорговлю.



Колонизация англосаксами Северной Америки сопровождалась геноцидом местного населения. Были истреблены, по разным оценкам, от двух до 15 миллионов индейцев. Остальные, лишенные возможности добывать пищу из-за массового целенаправленного уничтожения англосаксами бизонов (в 1800 году численность животных составляла 30–40 миллионов, к концу века уцелели менее одной тысячи), были загнаны в резервации. Политолог Рудольф Раммел, профессор Гавайского университета, так оценил эту деятельность: "Покорение Америки можно считать одним из самых кровавых и продолжительных геноцидов в мировой истории".



В Новое время Великобритания построила гигантскую империю, стравливая континентальные страны Европы в разрушительных войнах и получая в результате огромные заморские территории, отобранные у истощивших друг друга конкурентов. Английские колонизаторы, действуя по известному принципу, поделили свои владения в Индостане и вокруг него на две части – собственно индийскую и мусульманскую, установив при этом границы без учета местных традиций, чтобы посеять вражду между соседями. Вспыхнули конфликты и войны, в которые в разное время были втянуты Индия, Пакистан, Китай, Бутан, Бангладеш и другие страны.

В конце XIX – начале XX века британские методы переняли американцы. Столетиями англосаксы с помощью терактов, диверсий, кровавых провокаций производят госперевороты, революции, развязывают войны.



Взрыв погребов броненосца "Мэн" в Гаване 15 февраля 1898 года США использовали как повод к войне с Испанией, которую обвинили в теракте, хотя ей это было явно невыгодно. 2 августа 1964-го атака военных кораблей США вьетнамскими силами послужила поводом для начала войны против ДРВ ("Тонкинский инцидент"). Однако уже в 1968-м США официально признали: "Тонкинский инцидент" был сфабрикован ("Изнасилование с добрыми намерениями"). В книге "11 сентября: большая ложь", получившей мировую известность, французский публицист Тьерри Мейсан утверждает, что масштабный теракт в 2001 году был устроен спецслужбами США. Он был нужен администрации Белого дома, чтобы оправдать войну в Афганистане и Ираке, расширить "империю". По данным CNN, 36–40 процентов американцев считают, что теракт во Всемирном торговом центре устроен властями.



Типичный пример англосаксонской провокации – стрельба "неизвестных снайперов" по митингующим на киевском майдане и по сотрудникам правоохранительных органов в феврале 2014-го с целью стравить две стороны (были убиты около 100 человек). Еще один тип англосаксонских провокаций – это устроенные или спровоцированные катастрофы авиалайнеров, сбитых средствами ПВО страны, против которой устраивается провокация (инцидент с южнокорейским "Боингом" 1 сентября 1983-го, катастрофа в Донбассе 17 июля 2014-го).



В развязанных Лондоном войнах погибли миллионы людей. Тасманийцев, к примеру, истребили всех. За неполные 20 лет пребывания британцев в Бенгалии население региона сократилось почти на 20 миллионов человек – более чем наполовину. США, однако, превзошли Великобританию по числу убитых в развязанных ими кровопролитиях. К концу XX века американцы применяли военную силу за рубежом более двухсот раз. Особой жестокостью отличилась армия США, когда в ночь с 12 на 13 февраля 1945-го ковровыми бомбардировками разрушала Дрезден (убиты 100 тысяч мирных жителей), а 6 и 9 августа сбросила атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки (общее число погибших превысило 140 тысяч человек).



За время корейской войны 1950–1953 годов северная часть страны была полностью разрушена, число жертв достигло миллиона.

Во вьетнамской войне американскими войсками с 1965 по 1973 год убиты более миллиона мирных жителей, в том числе 250 000 детей.

В XXI веке США вели военные действия в Афганистане (2001), Ираке (2003), Гаити (2014), Сомали (2004–2010), Ливии (2011), Сирии и Ираке (2014–2017), Йемене (2015). При этом везде американские войска действовали с невероятной жесткостью, подвергая массовым артиллерийским обстрелам, ракетным ударам и бомбардировкам мирные города и поселки, убивая, грабя и насилуя мирных жителей. Например, оккупация американскими войсками Ирака после свержения режима Саддама Хусейна в 2003 году стоила жизни 655 тысячам человек.

Если собрать кровь всех убитых англосаксами народов, то она залила бы всю поверхность планеты.



Провокаторы



В начале ХХ века российско-германский союз мог составить самую мощную в то время коалицию, способную доминировать в мировой политике и удержать цивилизацию от войны. Она была не нужна обеим успешно развивавшимся странам. Но большой конфликт, чтобы сохранить лидерство, требовался Великобритании. Через цепь последовательных интриг, физического устранения влиятельных противников войны Лондону удалось разрушить российско-германский союз и втянуть две родственные монархии в самоубийственную войну.



В 30-е страны, возродившись из революционного пепла, вновь встали на волну экономического роста. Совершили технологический рывок, догоняя ушедших вперед США и Великобританию. Чтобы их остановить, англосаксы снова прибегли к испытанному приему столкновения России и Германии между собой.



В канун Второй мировой корпорации и банки США инвестировали 800 миллионов долларов, по тем временам огромную сумму, в промышленность и финансовую систему Германии. И вплоть до открытия второго фронта в 1944 году получали дивиденды со своих активов в Третьем рейхе. В соответствии с известной фразой, произнесенной Гарри Трумэном в 1941-м, "если будут побеждать русские, мы должны помогать немцам, а если немцы, то помогать надо русским. И пусть они убивают друг друга как можно больше".

Фашистские власти Германии и лично Гитлер получали от англосаксов не только экономическую, но и политическую поддержку. В 1938-м в Мюнхене английский премьер Чемберлен "благословил" Гитлера на поход против СССР, принеся ему в жертву Чехословакию. Открывая фюреру дорогу на восток, он заявил: "Для нападения на Советский Союз у вас достаточно самолетов, тем более что уже нет опасности базирования советских самолетов на чехословацких аэродромах".



Сменивший Чемберлена на посту премьер-министра Великобритании Уинстон Черчилль о Мюнхене высказался следующим образом: "Англия должна была выбирать между войной и позором. Ее министры выбрали позор, чтобы затем получить войну".



Предатели



Англосаксы всегда предавали своих союзников – в Первую мировую и последующую Гражданскую они предали Россию, инициировав революцию и поспособствовав развалу страны. 3 июля 1940 года на стоянках французского флота – Оране, Мерс-эль-Кебире и Дакаре британская эскадра под командованием адмирала Джеймса Соммервилла расстреляла в упор 1400 французских моряков – своих братьев по оружию из опасения, что они в новых обстоятельствах могут пойти на службу к вишистам. В декабре 1944-го десятки тысяч солдат и офицеров греческой антифашистской армии ЭЛАС, попав в руки британцев, были расстреляны за свои социалистические взгляды. В годы Второй мировой США и Великобритания неоднократно планировали взять сторону фашистской Германии.

Советский дипломат Валентин Фалин пишет: "20 августа 1943 года в Квебеке на заседании лидеров США и Британии с участием начальников штабов… принимаются два плана: "Оверлорд" (им предусматривалась высадка союзников во Франции в 1944 году) и второй, сверхсекретный "Рэнкин", цель которого – повернуть против России всю мощь непобежденной Германии. По этому плану немцы входят в сговор с западными державами, распускают Западный фронт, оказывают поддержку при высадке десанта в Нормандии, обеспечивают быстрое продвижение союзников через Францию, Германию, выход на линию, где они удерживают советские войска".



Сразу же после капитуляции гитлеровской Германии руководством США и Великобритании стали разрабатываться планы войны с СССР.

Уже в середине мая 1945-го Черчилль отдал секретный приказ на уничтожение СССР. 22 мая план "Немыслимое" был готов. Вначале предлагалось уничтожить советские войска, дислоцированные в Германии. Удар наносила полумиллионная группировка англичан во взаимодействии со стотысячной немецкой армией, сформированной по приказу Черчилля из остатков вермахта. Третья мировая должна была начаться 1 июля 1945 года переходом в решительное наступление 47 западных дивизий. Заблаговременно узнав об этом плане, Сталин отдал приказ о передислокации войск. 29 июня советские силы заняли более выгодные позиции и приготовились к отражению нападения. В результате подлый план бывших союзников был сорван, а обнародованные сведения о немецкой армии вынудили Черчилля расформировать ее.



В 1947 году Черчилль согласно рассекреченным документам ФБР предлагал США нанести ядерный удар по СССР. В Соединенных Штатах планы ядерного нападения на СССР существовали с сентября 1945-го.



В 2011 году англосаксы предали своего верного союзника – президента Египта Мубарака и лидера Ливии Каддафи. В 2014-м главу Украины Януковича уговорили не применять силу к протестующим, но не сдержали своих гарантий безопасности, в результате чего тому пришлось бежать из страны.

Англосаксы стали богато жить не тогда, когда стали хорошо работать, а начав грабить и обворовывать весь мир. И они это хорошо знают на уровне подсознания.



Окончание следует.

Микрюков Василий, 24 апреля 18 Источник - vpk-news.ru

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