 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Михаил Фрунзе: тайна смерти "русского Наполеона"
06:27 03.05.2018

Гимназист-отличник, дважды осужденный на смерть за терроризм, и командарм-самоучка. Его называли "русским Наполеоном", но по сей день его жизнь для многих - белый лист

От Пишпека до Петербурга
Михаил Васильевич Фрунзе родился в городе Пишпек (Бишкек) в семье отставного фельдшера и воронежской крестьянки. Миша был вторым из пяти детей. Отец умер рано (будущему военачальнику было тогда всего 12 лет), семья нуждалась, и за образование двух старших братьев платило государство. Предметы Мише давались легко, особенно языки, а директор гимназии и вовсе считал ребенка гениальным. Учебное заведение Михаил окончил в 1904-м с золотой медалью, без экзаменов был зачислен на экономическое отделение Петербургского политеха.

Первая кровь
Из сорока прожитых лет треть Фрунзе провел в тюрьме и ссылке по обвинению в терактах. Но в революцию гимназист, пристально следивший за сводками с Русско-японской войны, окунулся не сразу. "Жаль, что у нас в России среди студенчества опять происходят беспорядки. Это на руку японцам. Они очень рассчитывают на эти беспорядки", - пишет он другу в марте 1904-го. Однако уже к ноябрю петербургский студент Фрунзе сочувствует социал-демократам и мечтает о создании собственной партии национал-прогрессистов. Окончательно связало его с революцией, по его же признанию, "кровавое воскресенье": он участвовал в митинге на Дворцовой площади и даже был ранен в руку.

Две смертные казни
За террористическую деятельность Фрунзе дважды приговаривали к смерти. В 1907 году в Шуе он организовал неудавшееся покушение на полицейского урядника. В нападении участвовали двое: одного схватили, а во втором быстро распознали "товарища Арсения" (тогдашний псевдоним Фрунзе). Впрочем, сам урядник разглядел только папаху, воротник и нос нападавшего, и соратникам Фрунзе удалось сфабриковать ему алиби. В итоге смертный приговор смягчили: и общественность вмешалась, и среди прочих на дело повлиял литератор Владимир Галактионович Короленко. Осужденный Фрунзе попал на каторгу, а позднее проживал в ссылке в Сибири.

Командарм-самоучка
О своей стремительной военной карьере Фрунзе впоследствии вспоминал: начальное военное образование получил, стреляя в урядников в Шуе, среднее – против Колчака, а высшее – на Южном фронте, разгромив Врангеля. Чем объясняется такой взлет? Фрунзе обладал личной храбростью, любил находиться впереди войск. В 1919 году под Уфой командарм был даже контужен. Подобно Михаилу Тухачевскому, он не колебался карать восставших крестьян за "классовую несознательность". Но главное, он проявил талант организатора и умение подобрать компетентных специалистов. Об этом вспоминал впоследствии один из таких военспецов - опытный царский офицер, бывший генерал-майор Генштаба Федор еедорович Новицкий. Меньше восторга, правда, это умение вызывало у председателя Реввоенсовета Льва Троцкого, по мнению которого Фрунзе "увлекали абстрактные схемы, он плохо разбирался в людях и легко подпадал под влияние специалистов, преимущественно второстепенных".

Золото для Турции
После победы над Врангелем, в 1921 году Фрунзе был направлен в Турцию для подписания договора с Кемалем Ататюрком. Ехал нелегально: под одним из прежних своих псевдонимов - Михаила Михайлова, - на итальянском пароходе, с письмом от Ленина о согласии советского правительства на территориальные уступки в пользу новой революционной Турции. А следом шло советское судно с миллионом рублей золотом и вооружением. Молодое советское государство, укрепившись, искало себе союзников. О той поре напоминает монумент "Республика" на площади Таксим в Стамбуле, где по левую руку от Ататюрка стоят Михаил Фрунзе и другой советский военачальник Климент Ворошилов

Лихой наркомвоенмор
В марте 1924 года командир-самоучка входит в руководство Реввоенсовета СССР и наркомата по военным и морским делам, а год спустя возглавляет оба ведомства. Под его началом проводится военная реформа, сам он пишет ряд военно-теоретических работ и становится автором базирующейся на основах марксизма военной доктрины. Это пик его карьеры. Правда, беспокойство Фрунзе вызывает здоровье членов семьи: жена страдает чахоткой, а четырехлетняя дочка Таня по неосторожности выколола себе ножницами глаз. Только берлинские врачи сумели спасти ребенку зрение. Фрунзе находит отдушину в быстрой езде: сам садится за руль или говорит шоферу, чтобы гнал. В 1925 году он дважды попадает в аварии, и уже ходят слухи, что неслучайно. Последняя из них произошла в сентябре: Фрунзе вылетел из машины и сильно ударился о телеграфный столб.

Тайна смерти "русского Наполеона"
После аварии у Фрунзе в очередной раз открылась желудочная язва - болезнь он подхватил еще будучи узником Владимирского централа. Последовавшей операции наркомвоенмор не пережил. По официальной версии, причиной смерти стала совокупность трудно диагностируемых заболеваний, приведших к параличу сердца. Но уже год спустя писатель Борис Пильняк выдвинул версию, что Иосиф Сталин таким образом избавился от потенциального конкурента. Кстати, незадолго до смерти Фрунзе в английском "Аэроплане" вышла статья, где его называли "русским Наполеоном". Между тем кончины мужа не перенесла и супруга Фрунзе: в отчаянии женщина покончила с собой. Их детей - Таню и Тимура - воспитывал Климент Ворошилов.

2 мая 18

Источник - russian7.ru
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