Днепропетровскую область Украины переименуют в Сечеславскую

05:57 03.05.2018 Верховная Рада Украины зарегистрировала законопроект о переименовании Днепропетровской области в Сечеславскую (Сичеславську). Об этом сообщается на официальной странице украинского парламента в Twitter.



Авторами законопроекта являются несколько десятков народных депутатов из "Блока Петра Порошенко", "Народного фронта" и "Батькивщины". Свое предложение они мотивировали тем, что в ХVІ-ХVIII веках на Днепропетровщине существовало 5 сечей казаков. Кроме того, смену имени области обязывает провести закон о декоммунизации.











"Получение областью названия, которое соответствует украинской исторической традиции, органично связывает современный этап государственного строительства с судьбой УНР и казаков. Переименование поможет возрождению украинской национальной идентичности и подчеркнет значение региона как современного форпоста украинской государственности, который сделал весомый вклад в отражение российской агрессии и сохранение территориальной целостности Украины", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.



Напомним, что два года назад, после принятия на Украине закона о декоммунизации в стране началось переименование областей, городов и улиц. 19 мая 2016 года Верховная Рада Украины переименовала Днепропетровск в Днепр. Источник - eadaily.com

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