"Аппетитная" или "вкусная"? Макрон непристойно домогался Тернбуллихи - супруги премьера Австралии

05:28 03.05.2018 Президент Франции назвал супругу премьера Австралии вкусной











Обращаясь к премьеру Малкольму Тернбуллу, Эммануэль Макрон оговорился и отблагодарил премьер-министра и его "аппетитную"супругу.



Недоразумение возникло из-за схожести французского слова délicieuse (которое может переводиться на русский язык и как "очаровательный", и как "вкусный") с английским словом delicious (аппетитный, вкусный). Источник - bbc.com

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