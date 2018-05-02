|"Аппетитная" или "вкусная"? Макрон непристойно домогался Тернбуллихи - супруги премьера Австралии
05:28 03.05.2018
Президент Франции назвал супругу премьера Австралии вкусной
Обращаясь к премьеру Малкольму Тернбуллу, Эммануэль Макрон оговорился и отблагодарил премьер-министра и его "аппетитную"супругу.
Недоразумение возникло из-за схожести французского слова délicieuse (которое может переводиться на русский язык и как "очаровательный", и как "вкусный") с английским словом delicious (аппетитный, вкусный).