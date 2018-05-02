Боевики взорвали Центризбирком Ливии: погибли 16 человек

04:39 03.05.2018 Сегодня утром группа вооруженных боевиков, включая двух-трех смертников, атаковала офис Национальной избирательной комиссии Ливии в Триполи. В это время там проводилась регистрация избирателей для участия в президентских выборах, которые должны состояться до конца этого года.



Внутри здания боевики привели в действие взрывные устройства и подожгли здание избиркома снаружи. Силы безопасности вступили в перестрелку с нападавшими и освободили здание от боевиков. Двухэтажный офис Национальной избирательной комиссии Ливии почти полностью сгорел.



Жертвами вооруженного нападения стали 16 человек. Еще 19 пострадали. Такие данные опубликовало Libyan express со ссылкой на официального представителя местной больницы. Источник - eadaily.com

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