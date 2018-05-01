Елбасы открыл в Астане новую постмодернистскую мечеть (фото)

01:15 03.05.2018 В преддверии священного для всех мусульман месяца Рамазан Глава государства посетил новую мечеть, расположенную в столичном районе "Сарыарка".



Президенту Казахстана была представлена подробная информация о ходе строительства мечети и альтернативных источниках энергии, используемых для обеспечения данного здания электричеством и теплом.



Справочно:



Строительство мечети на правом берегу р.Ишим было начато в 2016 году. Новая мечеть была возведена за счет благотворительных средств. Здание мечети выполнено в стиле постмодернизма, с применением традиционных орнаментов и декоративных элементов. Основное здание имеет сложную, полусферическую форму, состоящую из треугольных наклонных плоскостей, завершающуюся куполом, диаметр которого составляет 26 метров. Внешне дизайн мечети напоминает цветок и одновременно грани алмаза.



Высота минарета, расположенного с северной стороны от главного здания мечети, составляет 43,5 метра и выполнен он в виде "калама" - "священного пера".



Используемые для энергообеспечения новой мечети альтернативные источники производят в три раза больше электроэнергии от необходимого объема. Новая мечеть рассчитана на 750 посетителей.



Площадь здания мечети составляет 2248 квадратных метров. Площадь участка 1,44 га. Источник - akorda.kz

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