|23:06 Скончался один из основателей диалектологии казахского языка академик Шора Сарыбаев
21:12 В Нью-Йорке умер советский певец Вадим Мулерман ("Лада", "Трус не играет в хоккей")
20:59 В США разбился военно-транспортный С-130 "Геркулес" - жертвы уточняются
17:29 Армения: "56 бандитов решили воспрепятствовать тому, чего хочет народ", - Libеration
16:21 Путин пытается использовать свой авторитет в конфликте Ирана и США, - Forbes
15:55 Младенцев в роддоме киргизского Каракола массово заразили остеомиелитом
15:43 Русскую цивилизацию еще можно спасти от гибели, - Михаил Делягин
14:04 В Афганистане погиб журналист британской ВВС Ахмад Шах
13:17 Просочился. Подозреваемый экс-вице-премьер и действующий Кыр-депутат Шадиев сумел нелегально бежать из страны
13:10 Зачем Трамп вступил в войну с китайским искусственным интеллектом, - Л.Ковачич
11:21 Аркадаг проскакал перед народом на коне с собакой на руках. Пора в "Дюсалей"
10:24 Казахстан открывает порты: чем грозит России допуск США на Каспий, - И.Субботин
09:52 Главой МВД Британии назначен сын водителя автобуса из Пакистана Саджид Джавид
09:36 В Ереване стартовала анонсированная Пашиняном тотальная забастовка
09:09 Трамп уволил Дерипаску и скоро дожмет Путина, - А.Ситников
08:55 Союзы союзами, а табачок врозь? "Партнеры" по ЕАЭС и ОДКБ опасаются санкций Запада, - И.Леонидов
08:45 В США скончался знаменитый таджикский поэт Бозор Собир
08:33 Середина XXI века как раз станет веком возрождения марксистских идей.., - М.Хазин
01:41 Китай – на первом месте в мире как международный финансовый донор, - В.Катасонов
01:25 У нового президента Узбекистана старые друзья: армия США и ее броневики
01:23 "Он уважать себя заставил". Северная Корея: эйфория и иллюзии
00:46 Таджикистан согласился передать китайской компании ряд золотых рудников
00:32 Турция инвестирует скромные $5 млн в геологоразведку в Узбекистане. Это на 3 гапа...
00:31 Вышла новая книга Н.Ф. Бугая "И. Сталин - Мао Цзэдун : судьбы китайцев в СССР - России (1905–1940-е годы)"
00:28 Эмине Эрдоган выложила фото с супругой Шавката Мирзиеева - Зироатхон Хошимовой
00:26 Шейхам тут не место. В исламском мире грядет модная революция
00:22 Кто и что стоит за афганскими терактами
00:12 Душанбинцы готовятся к проведению акции "Бессмертный полк"
00:05 Узбекский правозащитник Азимжан Аскаров написал в кыргызской тюрьме книгу "Я счастлив…"
|Институт истории РФ издал труд "Этнические элиты в национальной политике России"
00:59 03.05.2018
Вышло новое издание коллективной монографии "Этнические элиты в национальной политике России"
Этнические элиты в национальной политике России [Текст] / отв. ред В.В. Трепавлов ; Ин-т рос. истории Рос. акад. наук . - М. ; СПб. : Центр гуманитарных инициатив, 2018. - 477, [3] с. ISBN 978-5-5-98712-819-0
В монографии исследуется политика российских/советских центральных и местных органов власти в отношении элит народов в составе России. Подробно прослеживается степень вовлеченности разноэтничных социальных верхов в социальную и политическую жизнь государства, анализируются способы формирования взаимной межэлитной комплиментарное™. Особое внимание уделяется причинам и процессу постепенного усиления этнических элит к концу советского периода.
Исследование расширяет представления об особенностях и закономерностях внутренней политики на протяжении длительного периода. Это позволяет определить присущие нашей стране черты этнического взаимодействия и причины длительной стабильности в межэтнических отношениях.