Институт истории РФ издал труд "Этнические элиты в национальной политике России"

00:59 03.05.2018 Вышло новое издание коллективной монографии "Этнические элиты в национальной политике России"



Этнические элиты в национальной политике России [Текст] / отв. ред В.В. Трепавлов ; Ин-т рос. истории Рос. акад. наук . - М. ; СПб. : Центр гуманитарных инициатив, 2018. - 477, [3] с. ISBN 978-5-5-98712-819-0



В монографии исследуется политика российских/советских центральных и местных органов власти в отношении элит народов в составе России. Подробно прослеживается степень вовлеченности разноэтничных социальных верхов в социальную и политическую жизнь государства, анализируются способы формирования взаимной межэлитной комплиментарное™. Особое внимание уделяется причинам и процессу постепенного усиления этнических элит к концу советского периода.



Исследование расширяет представления об особенностях и закономерностях внутренней политики на протяжении длительного периода. Это позволяет определить присущие нашей стране черты этнического взаимодействия и причины длительной стабильности в межэтнических отношениях. Источник - Институт российской истории РАН

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