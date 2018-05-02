Элита Армении цепляется за власть, - Neue Zurcher Zeitung

00:56 03.05.2018 Мощное давление улиц не впечатлило большинство членов парламента Армении. Теперь Никол Пашинян продолжит политику гражданского неповиновения, пишет журналист швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Маркус Акерет.



Такого 1 мая в столице Армении Ереване не было никогда. Десятки, сотни тысяч людей вышли на улицу, и это не в связи с праздником. Толпы людей, "как муравейник", двинулись в сторону площади Республики, заполняли улицы и другие площади. "Их" кандидат, самопровозглашенный кандидат от народа, Никол Пашинян после протестов, длившихся более двух недель, должен был стать новым премьер-министром Армении, однако он не получил большинства голосов в парламенте, передает издание.



Таким образом, краткосрочная политическая цель, над которой харизматичный народный трибун Пашинян открыто и за кулисами работал в последние дни, не была достигнута. Согласно конституции, через семь дней состоятся новые выборы главы правительства. Признаков того, что Пашинян отступит, нет.



Накануне Пашинян и его самые близкие соратники готовили людей к победе и одновременно предостерегали от ложных надежд на слишком быстрые перемены. Это осознают и многие демонстранты. "Однако они настолько пресытились господствующей коррупцией, связями между политикой и предприятиями, монополией, политическим притеснением, что в их глазах все лучше того, что есть сейчас, - отмечает Акерет. - Если бы чувство, благодаря которому Пашинян вышел из тени и которое направлено напрямую против Республиканской партии и бенефициаров, не было столь глубоким, было бы невозможно собирать почти каждый вечер десятки тысяч мирных демонстрантов. Это колесо не повернуть назад, даже если в первую очередь депутаты от Республиканской партии хотели создать такое впечатление во время своих выступлений".



Нападки на Пашиняна и утверждения о якобы исходящей от него опасности для страны "лишь увеличивают ореол вокруг этого крайне яркого политика и разоблачают республиканцев", которые, кажется, полностью потеряли поддержку народа и поэтому "цепляются за власть, нагоняя страх и используя воинственную риторику", считает журналист.



Поздним вечером Пашинян выступил перед собравшейся на площади Республики толпой. Он заявил, что "другая Армения" реальна, и призвал народ к протестам по всей стране. Давление, по его словам, сохранится, но оно должно оставаться мирным. Люди вскидывали руки вверх в знак отсутствия насилия и триумфа этого удивительно мирного протеста. Политические маневры лишь еще больше подогрели его. Настолько впечатляющей является пробудившаяся гражданственность - и для Армении это не лучшая новость, заключает журналист.



2 мая 2018 г.



Маркус Акерет | Neue Zürcher Zeitung Источник - inopressa.ru

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