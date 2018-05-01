Криминогенные будни Таджикистана: то ли еще будет? - Х.Шерализода

00:40 03.05.2018 Справедливости ради необходимо отметить: центральная власть и, частично, местная власть борется с преступностью в Таджикистане достаточно успешно. Правда, методы местные блюстители порядка иногда выбирают не самые гуманные. Почему "иногда"? Практически - всегда!



Но не об этом сейчас речь, пусть злоупотреблениями, нарушениями конституционных прав граждан РТ занимаются прокуроры, да местные правозащитники, плотно сидящие на игле иностранных долларовых подачек.



Вообще говоря, сегодняшний Таджикистан очень похож на вокзал: много людей, которые как бы проездом находится тут. Их ждут дела в России, в Казахстане, Эмиратах (гастарбайтеры и проститутки) - эта категория граждан бывает в родных пенатах в основном проездом.



Есть и другая категория, гораздо более опасная - члены религиозных, экстремистских организаций (деятельность которых запрещена во многих странах), а также международные террористы. Да, к слову сказать, последние рванули из Сирии, Ирака и, частично, из Пакистан и Афганистана на историческую родину.



Самая распространенная категория - те, кто длительное время отсутствует по месту постоянной прописки. В Согдийской области, к примеру, в отношении к таким ведутся оперативно-розыскные работы со стороны работников внутренних дел. Между прочим, в ходе таких мероприятий выясняются некоторые весьма интересные подробности.



К примеру, у людей - которые, казалось бы, весьма и весьма далеки от охоты, бандитских шаек и терроризм, - находят дома целые арсеналы оружия, боеприпасов. Понятно, что это "синдром Гражданской войны", бушевавшей в республике несколько лет кряду и унесший жизни более сотни тысяч человек. Но война-то закончилась! Вот что значит не доверять властям!



Еще великий драматург, писатель, врач и гуманист Антон Павлович Чехов предупреждал-то нас всех лет 120 тому назад: "Если в первом акте пьесы на стене висит ружье, то в последнем оно непременно должно выстрелить". К чему это я? Да к тому, что некоторые особенно горячие головы предпочитают решать возникшие проблемы, разногласия с родными, соседями, мало- и незнакомыми людьми, представителями власти исключительно не доводами разума, а - при помощи оружия. Так было, к примеру, в городе Истаравшан, когда вполне взрослый и вменяемый дяденька стрелял в сотрудников милиции.



Да, сотрудники внутренних дел время от времени изымают огнестрельное оружие, выявляют тайники. Работают, одним словом. Однако проблема-то в том, что далеко не все жители это оружие сдают!



Вот и получается: чем тяжелее жизнь, тем чаще использую таджикистанцы огнестрельное оружие как последний и решающий аргумент в спорах, иногда - в спорах по сущим пустякам. Тем временем наблюдается активизация преступных элементов: по крайней мере, в Согдийской области участились случаи торговли наркотиками, поддельной паленой водкой, краж, разбоев. Это видят люди... Не знаю, все ли такие случаи попадают в официальную статистику МВД, но лично у меня сложилось именно такое мнение.



А это значит: в скором времени музы замолчат, а начнут свой нелицеприятный разговор, образно говоря, пушки.



А это - совсем другая история и совсем другие жертвы...



Хуршед Шерализода Источник - ЦентрАзия

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