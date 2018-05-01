Перед 9 Мая происходит весеннее обострение у всех тех, кто выступает за пересмотр истории, - Булат Султанов

00:11 03.05.2018 Истерия перед 9 Мая: почему каждый год в Казахстане происходит весеннее обострение



Скоро 9 Мая – День Победы, который всенародно отмечался в СССР. В последние годы в СМИ и социальных сетях часты высказывания, что война 1941–1945 гг. была не наша, стремление осквернить светлый праздник. С чем это связано и почему раньше такого не встречалось?



На вопросы "КАРАВАНА" ответил директор Исследовательского института международного и регионального сотрудничества Казахстанско-Немецкого университета, доктор исторических наук Булат СУЛТАНОВ.



Кризис однополярной системы



Булат Султанов известен своими выступлениями, в которых отстаивает прошлое единой страны и призывает к объективному, детальному изучению истории. В то же время он выступает за сохранение национальных традиций, которые могли бы стать примером для многих, например, присущие казахам уважение к старшим, гостеприимство. Вопросы прошлого он рассматривает в единой связи с настоящим, происходящими сегодня в мире событиями. Вот и в ежегодном осквернении Победы советского народа в Великой Отечественной войне ученый видит проявление геополитических реалий.



– Почему в последние годы перед 9 Мая поднимается истерия вокруг этого праздника? Что стало причиной, как вы думаете?



– Дело в том, что мы сейчас переживаем очень трудный период, мир находится на этапе международной напряженности, экономической и финансовой неустойчивости.



– Как это понять? Почему?



– Потому что происходит кризис однополярной системы, и Соединенные Штаты Америки во главе коллективного Запада пытаются сохранить свое лидерство. Но объективные процессы мирового развития заключаются в том, что на Восток перетекают сейчас и центр экономической, и центр политической активности.Страны так называемого развивающегося мира выступают за предоставление им больших прав в той системе международных отношений, которая сложилась в ХХ и в XXI веках.



Россия, например, выступила за то, чтобы она не была статистом в системе политических отношений, тем более в тех вопросах, которые касаются ее национальной безопасности.



Это касается, например, и Ирака, и Ливии, и Сирии, и Йемена. И поэтому Россия, которая при Ельцине занимала такую позицию второстепенного государства, сейчас пытается достучаться до глав Запада, чтобы слышали ее голос. Китай, который фактически стал вторым государством в мире по экономическому развитию, требует, чтобы его голос услышали в международных организациях, начиная от ООН и кончая Всемирной торговой организацией. Турция, которая справедливо требует, чтобы ее услышали при решении вопросов на Ближнем Востоке. Добавим сюда Иран и так далее.



– Но как это сказывается на 9 Мая?



– Мы сейчас наблюдаем с вами ситуацию, которая характеризуется усилением конфронтации коллективного Запада против РФ, Китая и частично даже Индии – стран, создавших БРИКС. Тот пресс, который накатывает сейчас на Россию, он вызван не тем, что происходит, например, как мы считаем, в Солсбери, в Сирии. Дело не в этом, это субъективные факторы, которые притянуты за уши. Вопрос в том, что мир стоит на развилке: или однополярный мир, или многополярный. Запад, конечно, – за сохранение однополярного, весь остальной мир – за многополярный.



Поэтому мы видим, что перед 9 Мая происходит весеннее обострение у всех тех, кто выступает за пересмотр истории, за то, чтобы отсечь от России те государства, которые можно рассматривать как ее союзников.



9 Мая – это светлая дата, и праздник не только русского народа, это праздник всех людей мира. Не было бы Великой Победы в 1945 году, мир оказался бы иным, и возобладали бы идеи расизма, фашизма, и совсем другая судьба была бы уготована всем народам, в том числе и казахам.



Не должны предавать память отцов



– Истерия обычно начинается вокруг гвардейской ленточки, которую начинают именовать "георгиевской", хотя она действительно гвардейская. И это – цвета медали "За Победу над Германией", прежде всего, и ордена Славы.



– Знаете, есть отличная книга Казбека Бейсебаева "Мы помним. Мы гордимся...". Там в предисловии такие слова: "Назвать имя погибшего в той войне – все равно, что на миг вернуть его к жизни…". Я просто рекомендовал бы всем ее прочитать. Потому что в этой книге есть очень хорошие слова, я процитирую их: "Мы, потомки, должны помнить наших отцов и дедов, участников войны, которая унесла десятки миллионов жизней. И наши отцы, и деды должны служить для всех последующих поколений Казахстана примером беззаветного служения Родине и патриотизма".



Наши отцы и деды носили медаль "За Победу над Германией" и орден Славы. Сами цвета ленточки изображают пороховую копоть (черный цвет) и огонь – напоминание, через что прошли люди во время войны.



К слову, флаг Казахстана бирюзового цвета. Но если кому-то захочется использовать этот цвет в каких-то своих целях, то это же не значит, что мы должны отказываться от нашего прекрасного флага. Поэтому ветераны воевали в этих орденах и медалях, и, если их потомки, внуки хотят носить такие ленточки в память об их подвигах, я думаю, для казахов и для казахстанцев это является предметом гордости.



– Помимо гвардейских ленточек есть заявления о том, что Великая Отечественная война была не нашей...



– Перед вашим приходом я перечитал прекрасную статью нашего уважаемого профессора Лайлы Ахметовой. Она приводит данные о том, что во время войны погибли 600 тысяч казахстанцев, из них 130 тысяч фронтовиков-казахов. А население республики тогда составляло 6 миллионов. И то, что погиб фактически каждый десятый человек, говорит о том, что мы не должны в силу тех или иных кампаний, которые сейчас проходят на глобальном уровне, предавать память своих предков, которые выиграли эту войну под красным знаменем.



Напомню, что всего было призвано на фронт более 1 миллиона казахстанцев.



– Получается, что кто-то искусственно нагнетает страсти?



– Да, это искусственно нагнетаемая проблема. Против России сейчас идет большая кампания, и следующий на очереди Китай. Я думаю, это как бы сигнал. Если он не согласится с теми условиями, которые США, вернее, Запад в экономической сфере предлагает, то с ним будет то же самое.



Мы находимся между Россией и Китаем; и хотим мы или нет, начинаем представлять объект той холодной войны, которая разворачивается в Евразии.



Наша задача заключается в том, чтобы не позволить втянуть нашу страну в эти конфликты. И второе. Казахстан должен сейчас занимать очень взвешенную, такую прагматичную позицию, которая заключается в том, что мы – региональное государство, мы не мировая держава, поэтому в глобальный конфликт, в общем-то, нам не надо вмешиваться.



Сейчас пойдет атака против тех организаций, в которых состоят Китай и Россия: это Шанхайская организация сотрудничества, Евразийский экономический союз, СМВДА и ОДКБ в определенной степени.



Надо не дать заинтересованным силам развалить эти региональные структуры и не лишить Россию и Китай поддержки.



– Я хочу все-таки вернуть, сузить тему. Вы сказали, что страсти нагнетают искусственно. Кому это нужно внутри страны? Все идет от незнания своей истории или именно для того, чтобы выполнить те задачи, о которых вы говорите, если брать глобальный масштаб? То есть Казахстан оторвать от России, от общего нашего прошлого?



– Видите ли, мы живем не в каком-то изолированном обществе, Казахстан встроен в систему международных отношений. Опять же, хотим мы или не хотим, но до нас доносятся отголоски тех столкновений, которые идут между сторонниками однополярного и многополярного мира.



У нас, на территории Казахстана, есть те, кто получает гранты и должен эти гранты отрабатывать. Я не думаю, что есть люди, у которых не воевали деды, и что они сознательно предают их память. Вопрос заключается в системе мировых координат, где мы находимся, как я сказал, между Россией и Китаем.



Поэтому я всеми силами пытаюсь достучаться до наших аналитиков и политиков, рассказывая им то, что Казахстан будут пытаться превратить в регион управляемого хаоса, как Ближний Восток.



Если там нашлись люди, которые поддерживают Запад, то, естественно, и у нас найдутся те, кто стремится выполнить такую же задачу.



Поэтому если говорить о Казахстане, тех событиях, которые накануне 9 Мая мы видим, то, к сожалению, у нас будут люди, которые захотят внести раскол между Казахстаном и Россией, а завтра – между Казахстаном и Китаем. Тут просчитывать не нужно, и поэтому я хотел бы вот что сказать: есть понятие "коллективная память", есть понятие "общий подвиг".



Должна быть гордость за то, что казахи принимали участие в освобождении Европы от фашизма.



Есть и должна быть гордость за то, что казахстанцы принимали участие в разгроме милитаристской Японии и освобождении Азии от японского милитаризма.



Преемственность поколений



– Хорошо, что вы об этом заговорили. Что нам нужно сделать, чтобы вот эта связь поколений, преемственность, которая была у нас раньше, не прервалась?



– Раньше, когда я учился в школе, перед 9 Мая приглашали на встречу ветеранов войны, и мы на них смотрели с гордостью, с любовью. Сейчас таких встреч почти нет, потому что ветеранов осталось мало, все старенькие и больные. Они нуждаются в нашей заботе. Государство должно им уделять больше внимания.



Я бы хотел сказать, что сейчас молодежь должна убедиться в том, что вот эти слова: "Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен" – священные для нас слова.



Она должна увидеть, что прошло столько лет, а государство заботится не только об участниках войны, но и о членах их семей, потому что наши апашки многие сейчас остались без своих мужей. Я считаю, что правительство должно принять, пока не поздно, ряд социальных мер. В частности, в Узбекистане, например, Ислам Каримов в свое время предоставлял всем участникам войны и ветеранам войны бесплатные путевки в санаторий.



Государство наше не обеднеет, если предоставит нашим ветеранам и бесплатные коммунальные услуги.



– Что еще нужно делать, чтобы не прерывалась связь поколений?



– Если сейчас ветераны не могут защитить себя, то надо нам это делать и дать им возможность сделать это выстрелами не из автоматов, а выстрелами из своих сердец через их воспоминания. При помощи тех книг, которые они написали. Например, переиздать и распространить труды о Хиуаз Доспановой – единственной летчице-казашке, Султане Жиенбаеве, Ади Шарипове, Касыме Кайсенове, Малике Габдуллине. Эти книги надо публиковать.



Думаю, что государственной поддержки заслуживает поисковая работа казахстанских ученых-исследователей, например, Лайлы Ахметовой, благодаря которой мы сегодня многое знаем о защитниках Брестской крепости, панфиловцах. Или Гульнары Мендикуловой и Бахыт Садыковой, занимающихся восстановлением имен казахов, попавших в плен. Может, нужно создать специальную серию "Книги казахов о Великой Отечественной войне". Или издать письма фронтовиков. Вот это нам нужно. Это же такой заряд патриотизма, любви, заботы.



И последнее, что я хотел бы сказать: прекрасному поэту Расулу Гамзатову приписывают такое изречение: "Если ты выстрелишь в прошлое из пистолета, будущее выстрелит в тебя из пушки". Прежде чем переделывать историю, нужно помнить об этом.



АЛМАТЫ Источник - Караван

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1525295460

Новости Казахстана

