 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кто он, кумир армянской толпы Пашинян - мажор, журналист, ряженый
00:10 03.05.2018

Биография Никола Пашиняна: кто стоит за лидером оппозиции в Армении

Что известно о лидере армянского протеста - мы изучили биографию Никола Пашиняна

АЛЕКСАНДР ГРИШИН

Никол Пашинян неоднократно заявлял, что выгоды Армении от членства в ЕАЭС не очевидны

Кто стоит за лидером оппозиции в Армении - остается его тайной. Из биографии Никола Пашиняна известно следующее: ему 42 года, он родился в армянском городе Иджеван, где и провел детство, по некоторым сведениям, в семье работника партийно-советской номенклатуры. После учебы на отделении журналистики Ереванского университета начал писать статьи - расследования. Разоблачал депутатов, был фигурантом нескольких уголовных дел. Его даже приговорили к штрафу за клевету в 25 тысяч долларов, совершенно неподъемная для Армении тех лет сумма. Но Никол ушел в политику, став чуть ли не правой рукой Тер-Петросяна, первого президента Армении, к тому времени уже бывшего (известного своей прозападной ориентацией и лишь к концу своего срока повернувшегося лицом к России). При этом журналистику Пашинян не забросил до сих пор, превратив созданную им газету "Армянское время" в фактически семейное предприятие, которым руководит его супруга. Кстати, она же вела и митинг протеста, когда Пашиняна на днях задержала полиция. В этом же издательском бизнесе задействован и старший из трех сыновей Пашиняна.

После проигрыша Тер-Петросяна на выборах президента в 2008 году Пашинян принял самое активное участие в акциях протеста, и тогда в столкновениях с полицией 10 человек погибли, сотни были ранены. Пашиняна обвинили в организации беспорядков, он скрывался от властей, а когда сдался, его приговорили к 7 годам лишения свободы. Впрочем, сидел он недолго, сначала ему скостили срок вдвое, а в 2011 вовсе выпустили на свободу по амнистии к 20-летию независимости Армении. И Никол тут же организовал свою партию "Гражданский договор". На выборах в парламент Армении в 2017 году он избрался депутатом от оппозиционного блока "Елк", созданного из его партии и партий "Просвещенная Армения" и "Республика". Блоку отдали голоса 7,7% избирателей, он получил 9 мест в парламенте.

"Елк" можно назвать самой проевропейской либеральной оппозицией в армянском парламенте. А его лидер Никол Пашинян неоднократно заявлял, что выгоды Армении от членства в ЕАЭС (экономический союз с Россией, Белоруссией, Казахстаном и Киргизией) не очевидны. Более того, это членство создает угрозу для национальной безопасности страны. В сентябре 2017 года "Елк" подготовил заявление о выходе Армении из ЕАЭС, которое, впрочем, парламент отверг. Кроме того, Никол известен тем, что недоволен "неравноправием" Армении в диалоге с Россией. И уже в ходе нынешних протестов Пашинян милостиво объяснил, что он не намерен НЕМЕДЛЕННО поднимать вопрос о выходе Армении из ЕАЭС и ОДКБ (военно-политического блок с Россией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, и Таджикистаном). Вот спасибо, что называется. Впрочем, как говорится, трудно ожидать чего-то иного от человека, которому неимоверно льстит, когда его сравнивают с Нельсоном Манделой, после президентства которого благополучие ЮАР осталось лишь в воспоминаниях.

Никол - очень пластичен в отношении имиджа. Долгое время он был похож на офисного сотрудника, такого креативного армянского интеллигента, появляясь рядом с таким же интеллигентным Тер-Петросяном в костюме с галстуком, в белоснежной рубашке и отутюженных брюках с подтяжками. Но как только народу потребовался брутальный лидер, появился Никол Пашинян с двухнедельной седой щетиной, в защитного цвета брюках, камуфлированной футболке и лихо заломленной бейсболке. Да еще и с перевязанной рукой - "ранением во время революции".

Обстоятельства получения "ранения" противоречивы. По первоначальной версии самого Пашиняна, он получил раны рук (!) и глаза (!) от светошумовой гранаты, примененной полицией. Позже версия изменилась. Руку (уже одну) Никол травмировал о колючую проволоку, когда прорывался к парламенту через полицейское заграждение.

Кстати говоря, пытаясь отгадать тайну взлета Пашиняна на митинговой волне, многие эксперты выстроили всего лишь две версии - кто же его куратор. По одной из версий, Пашинян поддерживался структурами прежнего президента Сержа Саргсяна, несмотря на то, что Никол всегда был противником именно этого человека. По другой версии - кураторы Никола находятся в посольстве США в Ереване. Кстати, говоря, втором по величине среди всех посольств США в мире. В американском диппредставительстве в Армении работает около 2,5 тысяч человек. По соотношению количества населения, в России такое же посольство США должно было иметь в штате 125 тысяч человек.

Спрашивается, зачем Америке такое гигантское посольство в столь маленькой горной стране, где нет ни нефти, ни выхода к морю? За то есть последняя в Закавказье военная база России...

После истории с протестами и отставкой Саргсяна первую версию о кураторстве Пашиняна можно отбросить. Остается вторая?

Источник - КП
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1525295400
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