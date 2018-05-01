Семь штатов США подали иск на администрацию Трампа. Они требуют прекращения программы защиты молодых иммигрантов

00:07 03.05.2018 Техас и шесть других управляемых республиканцами штатов подали в суд на администрацию президента Дональда Трампа в попытке прекратить программу, защиты иммигрантов, нелегально привезенных в США в детском возрасте, которая была инициирована бывшим президентом-демократом Бараком Обамой.



Иск, поданный в федеральный суд в Техасе, стал очередным поворотом в продолжающейся политической и юридической борьбе вокруг Программы отложенного действия для прибывших в США детей (DACA), которую республиканский президент Трамп уже пытался отменить.



В сентябре Трамп заявил, что закроет программу и отменит предусмотренные ею меры защиты иммигрантов, которых иногда называют "мечтателями".



Президент давал Конгрессу время до 6 марта на разработку альтернативных мер защиты, однако из-за политических разногласий между Трампом и законодателями от обеих партий Конгресс так и не принял никакого решения.



Тем временем появились судебные решения, требующие, чтобы программа пока оставалась в силе, однако новые заявки от мигрантов на участие в ней приниматься не будут.



Программа защищает около 700 тысяч молодых людей, главным образом испаноязычных, от депортации и дает им право на работу в течение двух лет, после чего они должны подавать новые заявки.



Техас, к которому присоединились Алабама, Арканзас, Луизиана, Небраска, Южная Каролина и Западная Вирджиния в своем иске заявляют, что администрация Обамы превысила свои полномочия, запустив эту программу без соответствующего решения Конгресса.



"Наш иск касается принципа верховенства закона, а не разумности какой-либо конкретной иммиграционной политики", – заявил генеральный прокурор Техаса республиканец Кен Пэкстон.



"Техас на протяжении нескольких лет заявлял, что у федеральной исполнительной власти нет полномочий в одностороннем порядке наделять незаконно находящихся в стране иностранцев легальным статусом и выдавать им разрешения на работу", – добавил он.



Глава ведущей организации по защите прав испаноязычного населения заявил, что иск был подан слишком поздно, и противоречит закону.



"Сегодняшний иск, поданный семью штатами-ретроградами, появился почти через шесть лет после введения программы DACA и через много недель после того, как три других федеральных суда начали принимать решения о том, чтобы инициатива DACA продолжалась, несмотря на попытки Дональда Трампа прекратить ее", – заявил Томас Саэнс, президент Фонда правовой защиты и образования американцев мексиканского происхождения (Mexican American Legal Defense and Educational Fund).



Истцы просят суд свернуть программу DACA, что означало бы прекращение выдачи и продления разрешений на работу, но не отмену действующих разрешений. Источник - golos-ameriki.ru

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