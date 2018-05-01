"Дело Скрипалей" - лишь часть глобальной операции Запада по удушению России. Часть 3 и 4

00:06 03.05.2018 "Дело Скрипалей" - лишь часть глобальной операции Запада по удушению России. Часть 3



Обозреватель "КП" Галина Сапожникова побывала в Англии и пришла к выводу, что экс-сотрудник ГРУ участвовал в этом заговоре, но в итоге сам оказался в роли сакральной жертвы



ГАЛИНА САПОЖНИКОВА



"Я видел дальше других только потому, что стоял на плечах гигантов" – процитировал мне высказывание Исаака Ньютона американский медиа-аналитик Уильям Данкерли, когда я написала ему о своих подозрениях о том, что два лондонских отравления – Александра Литвиненко и Сергея Скрипаля – между собой связаны.



Что он имел в виду? Что после первого случая, который он назвал "фантастической историей, не имеющей ничего общего с реальностью", западная пресса должна была усвоить урок: нельзя плясать на костях, не имея фактов. Но она его не усвоила, продолжив линию, опробованную почти 12 лет назад – и на мифологию вокруг первого дела об отравлении наложила следующий слой.



С Данкерли мы знакомы давно – с того самого времени, когда он выпустил любопытнейшую книгу "Лжеубийство Литвиненко", в которой доказал, что шум вокруг Полония-210 был раздут искусственно. Вот цитата из нашего интервью 2012 года:



"По запросу "Литвиненко плюс убийство" англо-язычный Google выдавал 585 000 ссылок. Политковская, которая была убита в Москве всего за месяц до отравления Литвиненко, давала результат 221 000. Тогда я забил в поиск слово "Хлебников" (американо-русский журналист, издатель русской версии журнала "Форбс", убитый в Москве в июле 2004 года. – Г.С.): 53 600 результатов. То есть Литвиненко превзошел всех! Трудно сказать точно, что на это повлияло. Допустим, Хлебников был убит двумя годами раньше, многие веб-страницы могли уйти в архивы. Но убийство Политковской произошло совсем недавно. Почему между ней и Литвиненко такая разница? Потому что эту историю раздула британская пресса?"



При нашей встрече в штате Коннектикут Данкерли констатировал, что считает эту историю провалом всей международной журналистики. Но, как оказалось, у этого провала дна не было…



То ли репортаж пишем, то ли фантастический роман



Что известный медиаэксперт думает о теперешней истерике в прессе?



"Необоснованные обвинения, предъявленные России по поводу отравления Сергея Скрипаля, основываются на широко распространенной вере в мифологию вокруг дела Литвиненко. И вместо того, чтобы посмотреть на ситуацию сверху и увидеть тенденцию, мировые СМИ, как и в прошлый раз, решили не обращать внимание на отсутствие фактов.



Я не знаю, что случилось со Скрипалями, но те, кто говорит, что знает точно, что за этим стоит Россия, кажутся мне лжецами с сомнительными мотивами. В чем сходство этих двух лондонских отравлений? В том, что оба они основаны на слухах и отсутствии фактологической базы. В этом смысле они одинаковы".



Что ж, придется оправдываться за всех. Почему мы, журналисты, участвуем в создании мифологии? Потому что следственные органы не дают нам фактов. Годами проверенная цепочка следователь-журналист-читатель порвалась, и чинить ее никто не собирается. В результате погоня за информацией сначала превратилась в веселые "догонялки", при которых одни ее тщательно скрывают, а другие пытаются отобрать. А потом эти "догонялки" превратились в "войнушку", и аппарат по созданию лжесенсаций мечет их из Лондона со скоростью автоматной очереди. Так, что новость устаревает еще в полете. Ну сами посмотрите, как работать и правильно информировать читателя в таких условиях: Скрипалей отравили на скамейке. Точнее – брызнули ядом в лицо на пути от ресторана "Зиззи" к маленькому парку. Ой, нет – отраву в гречке привезли из Москвы! И это был не аэрозоль, а жидкость. Точнее, гель, которым смазали дверную ручку. Поэтому надо снести весь дом. И вместе с ним еще 8 объектов. А лучше весь город промыть несколько раз водой. От "террористического нападения" пострадали 50 человек. Нет, кроме Скрипалей никто не пострадал, ошибочка вышла. И наконец вишенка на торте: город Солсбери больше не опасен!



Последнее сообщила на днях Тереза Мэй, с послания которой к британскому парламенту и началась очередная общемировая истерика. Сказали бы представители британских властей прессе с самого начала, что именно произошло и как, устроили бы со Скрипалями видеомост, допустили бы к Юлии представителей российского посольства – слухи бы и развеялись. И не пришлось бы устраивать показательную и взаимную порку западных и российских дипломатов. А так скоро будет непонятно, что у нас за профессия: то ли репортаж пишем, то ли фантастический роман.



"Вместо того, чтобы докапываться до правды, они докапываются до Москвы"



Спецслужбы, собственно, занимаются тем же самым: конструированием возможных сценариев того, что произошло в Солсбери. На прошлой неделе лекцию в Лондоне в полузакрытом клубе для избранных держала экс-агент МИ-5 Анни Машон. Несмотря на то, что ту организацию Анни покинула со скандалом еще в середине 90-х и занимается сейчас частными расследованиями, она усвоила главное: принцип существования самой системы, потому легко и охотно комментирует истории, связанные с британскими спецслужбами.



"Избраннные", которые пришли на ее встречу, были немногочисленны, но зато качественны: довольно молодые лондонцы, которые, в отличие от поколения, пережившего "холодную войну", не искали врага там, где его нет и задавали умные вопросы. Почему ответственной за все беды мира делают Россию? Почему ее отталкивают – если сами же признают, что при нынешнем мировом раскладе Китай стократ опаснее?



Не могу сказать, что ответ Анни всем понравился. Зато он был честным:



- Запад пытался сделать врагом Северную Корею, но этот сценарий на сработал. На Россию публика реагирует лучше.



Вот и весь расклад… Враг ведь тоже должен быть симпатичным. Хоть одна позитивная новость.



"Вранье, повторенное много раз, становится правдой", - напомнила Анни правила Геббельса. И пояснила, что имеет в виду: новый виток атаки на Россию начался с американской предвыборной компании, когда Москву обвинили в том, что она-де вскрыла е-мейлы Демократической партии и повлияла на результаты выборов президента США. Вездесущая рука Путина – пишут в западной прессе - повлияла почти на все выборы в Европе. И в Германии, и во Франции, даже к Брекзиту приобщилась. А скоро "хакнет" стратегические объекты Великобритании и Америки. Народ верит в то, что пишут – отсюда и взрыв русофобии.



Активнее всего себя проявляют в антироссийской пропаганде журналисты газеты "Вашингтон пост". "Вместо того, чтобы докапываться до правды, они сейчас докапываются до России", - констатировала Анни Машон с легкой улыбкой.



Однако мы собрались в маленьком зальчике клуба "Лайтхаус" не за тем, чтоб поговорить о России. Что бывший агент британских спецслужб думает о том, что случилось со Скрипалями?



- Здесь много неясных моментов. Почему полиция появилась на месте преступления так быстро? И практически сразу установила, что это было за вещество? Может быть полицейские знали, что жизнь Скрипаля под угрозой и им до этого раздавались какие-то звоночки? То, что они очень быстро отреагировали, это очень, очень подозрительно. Это первое. Второе: откуда у врачей в Солсбери был антидот, благодаря которому Скрипалей спасли? И чем их все-таки отравили – российским нервно-паралитическим ядом или веществом BZ, как посчитали в швейцарской лаборатории - это газ, который не убивает, а вводит во временную кому, что больше походит на правду. Тереза Мэй должна была привлечь международных специалистов в первый же же день, а она обратилась к ним только на десятый.



Странно и то, что британское правительство сразу вцепилось в Россию и выгнало дипломатов без всяких доказательств. Эксперты ОЗХО (Огранзация по запрещению химоружия) еще даже не выехали на место преступления и не определили, что это за вещество – а дипломатическая война уже вовсю началась.



- Нет плохих и хороших правительств. Все врут. Правды мы никогда не узнаем, - "оптимистично" заключила Анни Машон.



Привет от Трампа



- Мотив покушения на убийство кроется в британском периоде жизни Сергея Скрипаля, - настаивала Анни. - Скрипаль не был "двойным агентом". Его конкретно завербовали в 1995 году и он 10 лет проработал на МИ-6, подставив сотни людей. В 2006 его отправили в тюрьму, а в 2010-м обменяли на группу нелегалов, в числе которых была Анна Чапмен. МИ-6 пыталась о нем заботиться: ему купили дом, дали пенсию и разрешили приехать семье. Какая с него была польза? Ни русским, ни англичанам он был не нужен. Для разведки интереса не представлял, поскольку не владел больше никакой информацией. Ответ на вопрос, кто именно пытался его отравить и за что, надо искать в том, чем он занимался последние семь лет, после того, как его обменяли. Есть версия, - поделилась Анни, - что он помогал собирать досье по Дональду Трампу, которым занимался бывший работник МИ-6 Кристофер Стил. Одно время он работал в России, затем возглавил русский сектор в МИ-6. В 2006-м году закончил свою карьеру. Точнее будет сказать – вынужден был уволиться, поскольку не уберег Александра Литвиненко, смерть которого считал своим личным промахом. После этого Стил основал свою частную фирму - "Орбис Бизнес Интеллиджент", которую называют ведущей компанией в области корпоративной разведки. "Орбис" занималась самыми разными вещами, в том числе собирала досье на Трампа, которое заказали и оплатили люди из команды Хиллари Клинтон.



Там же работал и Пабло Миллер, который завербовал Сергея Скрипаля и является близким другом Кристофера Стила.



Вот это да! Оказывается, все три ключевых фигуры досье на Трампа живут в одном городе! Совпадение или ключ к разгадке? Вернее, жили: как сообщается на сайте BBC, Кристофер Стил исчез из своего дома 12 января, до того, как его имя появилось в прессе. Более того: корреспондент Би-би-си Пол Вуд утверждает, что Стил опасался за свою жизнь еще в октябре прошлого года. И на фоне всего этого не чувствовавший опасности Скрипаль не только не залегает на дно вместе со Стилом, но еще и зовет в гости дочку! Да бежать ему оттуда надо было со всех ног! Вопрос – куда? Только в Америку – куда его с Юлией и обещали в итог переправить.



Памятуя о том, что выход там же, где и вход, программа дальнейших действий ясна: нужно ехать в Солсбери.



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"Дело Скрипалей" - лишь часть глобальной операции Запада по удушению России. Часть 4



Обозреватель "КП" Галина Сапожникова побывала в Англии и пришла к выводу, что бывший сотрудник российских спецслужб, завербованный Британией, участвовал в этом заговоре, но в итоге сам оказался в роли сакральной жертвы



ГАЛИНА САПОЖНИКОВА



План был, конечно, хулиганский: мы с подругой и ее шоколадным коккер-спаниелем едем в Солсбери и ищем на "кис-кис" русскую кошку, которой, в отличие от ее сожженного товарища по несчастью, удалось избежать смерти. То есть гуляем себе по улице Кристи Миллер Роуд, где стоит дом Сергея Скрипаля, и оцениваем обстановку. Судя по публикациям в прессе, она должна была быть не такой, чтобы очень – один из соседей экс-разведчика по имени Патрик Бойл на фоне переживаний последнего времени внезапно сошел с ума и кинулся на полицейского, обещая убить его семью… Жители улицы нервничают и не хотят, чтобы их разглядывали.



Но план не удался: вся улица была перекрыта. На въезде дежурили полицейские, не местные, как выяснилось, а из Уэллса – своих в Солсбери уже не хватает. "Там ничего интересного нет", - вежливо сообщили они, - "а дом обит железными панелями. И имейте в виду - это здесь надолго". Так мы остались без кошки.



Что ж, мы пойдем другим путем. А именно: послушаем, что говорят о скандале местные русские. Их тут немного, человек 35. Общаться с журналистами они не хотят – дело слишком мутное, на другой чаше весов – долгосрочные визы и виды на жительство, английские мужья и дома… Поэтому не будем никого подставлять и сделаем психологический портрет семьи Скрипалей анонимным.



Не тюфяк и не валенок



Итак. Переживал ли Сергей Скрипаль из-за факта своего не совсем добровольного перемещения в Великобританию? Нет – и это несколько противоречит словам его племянницы Виктории о том, что обмениваться на "спящих агентов" из Америки он не хотел. Одна из моих новых солберийских знакомых, разнося рекламу, случайно постучалась в его дом буквально в первые дни после приезда. Он был радушен и счастлив, пригласил зайти, показывал виды из окна, восхищался: "Какая красота!". Ждал семью, которая вскоре прибыла: супруга в норковой шубе, которые здесь не носят, сын и дочка. Жену в городе толком распознать не успели, запомнили лишь ее надменный вид – очень скоро она сгорела от рака.



Сын Александр пил, и в этом нет никаких сомнений. Узнав про его подозрительно скоротечную смерть от цирроза и услышав из одного источника, что он вместе с отцом занимался будто бы вопросами кибербезопасности, я начала было тянуть за эту ниточку. Ну, а вдруг он залез в какой-нибудь "черный интернет" и причина отравления кроется не в старшем Скрипале, а младшем? "Что вы!" - замахали на меня руками в Солсбери. "Саша не просыхал и каждый день был подшофе. Когда учился на курсах английского, только и рассказывал о том, как, с кем и где бухал. Наверное переживал за отца, потому и запил".



Его сестра Юлия оставила о себе совсем другое впечатление: она была "вся из себя такая утонченная" и хотела заниматься искусством. Пыталась рисовать и даже давать уроки детям, но дело не пошло. Повитала в облаках и вернулась на родину, потому что, в отличие от Солсбери, жизнь там кипела. Ну, а чего было не вернуться: дочка шпиона Олега Калугина спокойно живет в Москве, и внук, никто их не трогает, мне об этом когда-то рассказывал сам Калугин. И Юлию бы никто не тронул, но…



Лично мне показалось, что к старшему Скрипалю в городе относились с симпатией. И одновременно с подозрением. Будучи человеком очень общительным, он идеально вписался в местное общество и даже вступил в клуб железнодорожников. Втирался в доверие, сразу же начинал рассказывать о себе – про семью, кошек, про то, что он парашютист-спортсмен – так, что собеседник тоже хотел ему все рассказать. Видимо, любил мастерить – часто ездил в строительный магазин. Даму сердца, между прочим, имел. Но сейчас она от всех прячется. Не тюфяк и не валенок – уверенный в себе и довольный жизнью мужик.



Что в нем казалось странным? Материальные возможности. По официальной версии считается, что дом ему купила служба МИ-6. Но в Солсбери все говорят, что было иначе. Что Скрипаль выложил 350 тысяч фунтов наличными, чем всех потряс.



- Деньги для него были важны, – поделилась воспоминаниями одна дама, явно пересказывая газетную публикацию: - Ведь как его завербовали? Он работал в посольстве Испании и, как дипломат, не имел права заниматься бизнесом. Один человек предложил ему подсобить в поставке в Россию вина за определенный процент. Тот согласился - и стало ясно, что к нему можно обращаться и по другим вопросам. Ему сказали, что могут предложить еще один интересный бизнес и познакомили с Пабло Миллером из МИ-6. Так все и сложилось. Скрипаль передавал тому списки сотрудников российской разведки, а англичане без проблем платили.



Забавно, но Скрипаль этим еще и бахвалился. В Солсбери пересказывают такую историю: в какой-то момент ему срочно понадобились деньги – он куда-то позвонил, сказал, что предоставит очередной список и ему тут же на счет капнуло 20 000 фунтов... О чем он самодовольно рассказывал знакомым. Вот чем они похожи с Александром Литвиненко: тот тоже торговал информацией и слишком много болтал.



Знаете, какое у Скрипаля было прозвище? "Ресторанный агент". Почему? Все время сидел в кафе и пабах, разговаривал по телефону, все встречи назначал там. Из итальянского ресторана "Зиззи" и вышел со словами: "Я не могу дышать", и, шатаясь, как при наркотическом опьянении, потащился к скамейкам на берегу речки, где и рухнул. Дочка Юлия уткнулась ему в плечо.



Ее забрали оттуда на вертолете, его на "скорой", в местный госпиталь, где лечились Мадонна и Стинг. Город был взбудоражен, конечно – прекрасное туристическое местечко разом лишилось доходов. Многочисленных туристов смыло, как не было. Чтобы их вернуть, мэрия пошла на шаг беспрецедентной щедрости: сделала бесплатной парковку. А еще выплатило компенсации владельцам опустевших ресторанов.



Почти по Шекспиру



Пройдет время и все перестанут боятся этого чудесного города со средневековым собором, который утопает сегодня в бело-розовом облаке цветущих яблонь. Даже сейчас, спустя семь недель после инцидента, все возвращается на круги своя. Ну, оцеплено несколько мест, которые охраняют полицейские. Им там скучно: когда я, например, захотела сфотографироваться около оцепления возле тоннеля, из которого вышли Скрипали перед тем, как упасть на скамейку, полицейский за моей спиной подскочил и неожиданно скорчил рожу… Такой вот английский юмор.



Так что русским в Великобритании быть не страшно: русофобия, навязываемая сверху, на общество не распространяется. В самом Солсбери не думают, кстати, что отравление Скрипалей устроило одно из правительств – российское или британское. У Скрипаля было достаточно своих врагов.



И у этих врагов была масса других способов отомстить, не используя ни экзотический нервно-паралитический газ российского производства, ни полоний-210, который убил Александра Литвиненко. Мне кажется, в выборе яда и кроется разгадка. Ведь что больше всего смущает? Непропорциональность наказания за прегрешения. Ощущение искусственности: роли, прописанные по сценарию, реплики почти по Шекспиру, яд, происхождение которого будто бы угадывается на раз. И театральная недосказанность: как будто отравление – всего лишь эпизод в игре, рассчитанной на много лет.



"Вы, россияне, просто ничего не знаете. Вам не говорят. Скрывают информацию. Сознательно дезинформируют", - приходилось выслушивать мне колкости из уст многих бывших наших, которые прикрылись фиговыми листочками европейских гражданств.



Да бросьте вы… В век инфотехнологий никаких тайн не осталось в принципе. Кажется, что мы с британцами смотрим на мир через разные очки, в которых искривляется картинка. И в моих очках видно совсем другое: что Александра Литвиненко готовили на роль жертвы сознательно. Помогли выехать (с помощью приближенного к беглому миллиардеру Березовскому Алекса Гольдфарба), обустроиться на деньги олигарха, получить небольшой приработок в МИ-6. Ну, а в нужный момент списали. Точно так же поступили и со Скрипалем.



Кристофер Стил, который возглавлял в МИ-6 расследование по делу Литвиненко и являлся куратором обоих отравленных бывших наших сограждан, жил рядышком – в соседнем с Солсбери городке Винчестере, с русской женой Екатериной. На его примере можно написать реферат о роли личности в истории. Именно с его приходом на работу в МИ-6 стало столько внимания уделяться русской теме. И появились крепкие связи с ФБР, с которым Стил сотрудничал совершенно открыто. Это не я придумала, а открытым текстом написали в британских и американских газетах: за 8 лет на теме России компания Кристофера Стила "Орбис Бизнес Интеллиджент" легко заработала 20 миллионов фунтов стерлингов. Это отчасти объясняет, почему у Сергея Скрипаля, который на него работал, "денег было выше крыши", как рассказывали о нем местные русские. Одним из первых клиентов была, кстати, Ассоциация футбола Великобритания, которая в 2010-м проиграла России в конкурсе на проведение Чемпионата мира. Стил сделал досье о том, что Москва якобы подделала нужные подписи… Господи, неужто весь этот сыр-бор происходит из-за футбола? Воистину неведомый и непонятный нам мир мужчин…



"У Кристофера Стила явно просматривается мания величия. Он считает себя исторически важной фигурой и верит, что владеет информацией, о которой должен предупредить мир", - написала о нем газета Would street journal. Как будто Стил пишет сценарий и хочет в нем сыграть себя самого.



А Литвиненко со Скрипалем в этом в спектакле назначили пешками.



Классика жанра



Я не знаю, кто и чем всех их отравил. Знаю лишь, за что: за длинный язык и любовь к деньгам. Классика жанра.



Смотрите, как все гладко: в январе из Солсбери исчезает Стил, в марте травят Скрипаля с дочкой - как будто специально дожидались ее прилета, чтоб сформировать общественное мнение, женщину-то всегда жальче…. Потом устраивается общемировой хайп, за которым следует химическая псевдоатака в Сирии.



"Мы будем бороться с химическими атаками, которые осуществляются на наших территориях и за рубежом", - заявила на следующий день после бомбардировок Тереза Мэй. Непохоже, что это была оговорка. "В решении наказать Дамаск за химическую атаку была продемонстрирована невероятная спешка, как будто его подгоняли под ситуацию с "химической атакой" в Солсбери", - заметила не без иронии экс-агент МИ-5 Анни Машон.



Ощущение, что мы имеем дело не с мировой русофобией, а новой технологией, за которой сидит какой-нибудь политтехнолог, подобный ушедшему недавно в мир иной профессору Джину Шарпу. Очень креативный и талантливый. Может быть даже из бывших наших. Сюжеты, придуманные им, иногда повторяются, но не критически. От чего только не пришлось отбиваться России за последние 10 лет! Считайте: отравление Литвиненко, смерть Магнитского, танцы Пусси Райот, якобы убитые перед Олимпиадой кошки и собаки в олимпийском Сочи, сбитый малазийский боинг, история с допингом – и наконец отравление Скрипалей…



Сидит в одном здании с мировым правительством какая-нибудь пиар-структура и придумывает информационные шары, которыми раз в месяц-два швыряется в сторону России. Либо умело использует ситуации, в которые Россия попадает - либо конструирует их сама. Простодушный Скрипаль думал, что хорошо устроился - а ему, как и Литвиненко, всего лишь платили за роль сакральной жертвы. Источник - КП

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