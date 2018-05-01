В Узбекистане появится Центр развития нанотехнологий

00:00 03.05.2018 При Национальном университете Узбекистана появится Центр развития нанотехнологий.



В Узбекистане появится Центр развития нанотехнологий, сообщает пресс-служба Министерства юстиции в своем канале.



Сообщается, что решением правительства при Национальном университете Узбекистана появится Центр развития нанотехнологий, который займется разработками в сфере наносистем, нанотехнологий, наноматериалов и так далее.



Сотрудники центра будут получать зарплату и льготы, которые установлены для работников научно-исследовательских учреждений. Источник - UzDaily.uz

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