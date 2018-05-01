Скончался один из основателей диалектологии казахского языка академик Шора Сарыбаев

23:06 02.05.2018 Церемония прощания с академиком Шорой Сарыбаевым состоится 3 мая в Алматы, передает Tengrinews.kz.



Траурный митинг пройдет 3 мая в 10.00 в здании Академии наук по адресу: улица Курмангазы, 29.



Шора Сарыбаев - известный казахстанский академик, проработавший около 60 лет в Институте языкознания имени Байтурсынова. Автор более 300 научных статей, монографий, составитель словарей, редактор научных журналов. Один из основателей диалектологии казахского языка.



По данным сайта нацбиблиотеки, научные труды Сарыбаева посвящены вопросам диалектологии, морфологии, лексики, истории казахского языка. Огромный вклад внес в развитие алтаистики. Зарубежные ученые проявили большой интерес к его работам по казахско-монгольским языковым связям. Ученый плодотворно трудился в новой области тюркологии лексикографии. Им предложена новая классификация говоров казахского языка. Под его руководством создан первый том диалектологического атласа казахского языка и диалектологического словаря казахского языка. Владел казахским, русским, турецким и английским (со словарем) языками.



Родился 2 марта 1925 года в Ташкенте. Окончил филологический факультет (1950) и аспирантуру (1953) Казахского государственного университета имени Кирова. Свою трудовую деятельность начал в 1954 году заведующим отделом диалектологии казахского языка Института языкознания АН Казахской ССР.



Монографии ученого: "Междометие в казахском языке" (1959), "Библиографический указатель литературы по казахскому языкознанию" (в 5 томах, 1965-1987), "Казахская региональная лексикография" 1976), "Казахская диалектология" (1991), "Новые слова в казахской лексике" (1992), "Вопросы казахского языкознания" (2000).



Научные труды: "Библиография авторефератов и диссертаций по казахскому языку" (2003), "Казахско-русский словарь" (2005) и других. Соавтор монографий "Современный казахский язык" (1962) и "Казахская диалектология" (1967). Его статьи публиковались на страницах таких известных журналов, как "Вопросы языкознания", "Советская тюркология", "Советское востоковедение", "Народы Азии и Африки". См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - Tengrinews.kz

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