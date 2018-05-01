В Нью-Йорке умер советский певец Вадим Мулерман ("Лада", "Трус не играет в хоккей")

21:12 02.05.2018 Популярный во времена СССР эстрадный певец Вадим Мулерман скончался в Нью-Йорке на 80-м году жизни. Причиной смерти стала онкология. Об этом сообщила певица, близкая знакомая и коллега господина Мулермана по сцене Нина Бродская, проживающая в Нью-Йорке.



По ее словам, похороны состоятся в Харькове. "Вадим Мулерман будет кремирован, и прах будет перевезен в город Харьков, где он родился и жил",- написала госпожа Бродская на своей странице в Facebook.



Вадим Мулерман - народный артист РСФСР и заслуженный артист Украины. Он является первым исполнителем таких популярных песен советских времен, как "Лада", "Трус не играет в хоккей", "Как хорошо быть генералом". Источник - Коммерсант

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