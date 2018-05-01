 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 02.05.2018
21:12  В Нью-Йорке умер советский певец Вадим Мулерман ("Лада", "Трус не играет в хоккей")
20:59  В США разбился военно-транспортный С-130 "Геркулес" - жертвы уточняются
17:29  Армения: "56 бандитов решили воспрепятствовать тому, чего хочет народ", - Libеration
16:21  Путин пытается использовать свой авторитет в конфликте Ирана и США, - Forbes
15:55  Младенцев в роддоме киргизского Каракола массово заразили остеомиелитом
15:43  Русскую цивилизацию еще можно спасти от гибели, - Михаил Делягин
14:04  В Афганистане погиб журналист британской ВВС Ахмад Шах
13:17  Просочился. Подозреваемый экс-вице-премьер и действующий Кыр-депутат Шадиев сумел нелегально бежать из страны
13:10  Зачем Трамп вступил в войну с китайским искусственным интеллектом, - Л.Ковачич
11:21  Аркадаг проскакал перед народом на коне с собакой на руках. Пора в "Дюсалей"
10:24  Казахстан открывает порты: чем грозит России допуск США на Каспий, - И.Субботин
09:52  Главой МВД Британии назначен сын водителя автобуса из Пакистана Саджид Джавид
09:36  В Ереване стартовала анонсированная Пашиняном тотальная забастовка
09:09  Трамп уволил Дерипаску и скоро дожмет Путина, - А.Ситников
08:55  Союзы союзами, а табачок врозь? "Партнеры" по ЕАЭС и ОДКБ опасаются санкций Запада, - И.Леонидов
08:45  В США скончался знаменитый таджикский поэт Бозор Собир
08:33  Середина XXI века как раз станет веком возрождения марксистских идей.., - М.Хазин
01:41  Китай – на первом месте в мире как международный финансовый донор, - В.Катасонов
01:25  У нового президента Узбекистана старые друзья: армия США и ее броневики
01:23  "Он уважать себя заставил". Северная Корея: эйфория и иллюзии
00:46  Таджикистан согласился передать китайской компании ряд золотых рудников
00:32  Турция инвестирует скромные $5 млн в геологоразведку в Узбекистане. Это на 3 гапа...
00:31  Вышла новая книга Н.Ф. Бугая "И. Сталин - Мао Цзэдун : судьбы китайцев в СССР - России (1905–1940-е годы)"
00:28  Эмине Эрдоган выложила фото с супругой Шавката Мирзиеева - Зироатхон Хошимовой
00:26  Шейхам тут не место. В исламском мире грядет модная революция
00:22  Кто и что стоит за афганскими терактами
00:12  Душанбинцы готовятся к проведению акции "Бессмертный полк"
00:05  Узбекский правозащитник Азимжан Аскаров написал в тюрьме книгу "Я счастлив…"
Вторник, 01.05.2018
23:01  В Париже полиция водометами разгоняет "первомайцев"
21:15  Народный трибун Армении Пашинян обиделся и призвал к тотальной забастовке
20:46  Алия Назарбаева (младшенькая) взялась внедрять в Казахстане "зеленую экономику"
18:53  "Елкин" выход. Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян не избран на пост премьера
15:56  В Узбекистане ветераны войны будут бесплатно получать продукты и одежду
15:55  Как Россия своим сырьем уничтожает власть США
14:07  Вышла новая книга Н.И. Никитина "Землепроходец Семен Дежнев и его время. Начало казачества Сибири"
14:02  В Туркмении скончалась народная артистка СССР Мая Кулиева
13:56  И как один умрем в борьбе за это. 100 лет назад в Центральной Азии началась советская власть, - Е.Петров
13:52  Армения на краю беспрецедентной революции, - Le Temps
12:44  Российские заговорщики травили ядом главу ВР Дадли, - шизует Daily Telegraph
11:58  Израиль жаждет новой войны. Тель-Авив провоцирует Иран, - "СП"
09:19  "Курык" старому ШОСу. Уроки казахского и армянского, - В.Хлюпин
08:40  Угроза войны - Израиль экстренно закрыл воздушное пространство, премьер готовится сделать заявление
08:08  Израильская разведка утверждает, что выкрала секретный ядерный архив Ирана
08:06  Иран будет поставлять туркменский газ в Пакистан
08:03  В Кабуле при последних терактах погибли журналисты Афганской службы Радио Свобода - Сабоуун Какар, Абдулла Хананзай и Мухаррам Дуррани
08:00  "Валите в свою Россию!". Национализм оралманов выдавливает из Казахстана русских, - В.Карюков
07:59  Трамп помогал спецслужбам устроить побег врача бен Ладена из тюрьмы
07:57  Великобритания больно ударила по детям русских олигархов
07:28  "Ахтунг, ахтунг! В небе Покрышкин!". Немецкие военные летчики массово увольняются из-за отказа воевать против России
07:11  Американские противотанковые ракеты Javelin переданы армии Украины
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В США разбился военно-транспортный С-130 "Геркулес" - жертвы уточняются
20:59 02.05.2018

Военно-транспортный самолет С-130 "Геркулес" 165-й военно-транспортной эскадрильи Национальной гвардии штата Джорджия, США рухнул на землю прямо на перекресток автодорог близ города Саванна.

Катастрофа произошла спустя несколько минут после взлета из аэропорта Саванны.

Борт следовал на авиабазу Дэвис-Монтан в штате Аризона. О грузе на борту ничего не известно.

Местные СМИ сообщают противоречивую информацию о жертвах, называя 2 погибших, хотя известно, что штатный экипаж "Геркулеса" - 5 человек.

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1525283940
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