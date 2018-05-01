В США разбился военно-транспортный С-130 "Геркулес" - жертвы уточняются

20:59 02.05.2018 Военно-транспортный самолет С-130 "Геркулес" 165-й военно-транспортной эскадрильи Национальной гвардии штата Джорджия, США рухнул на землю прямо на перекресток автодорог близ города Саванна.



Катастрофа произошла спустя несколько минут после взлета из аэропорта Саванны.



Борт следовал на авиабазу Дэвис-Монтан в штате Аризона. О грузе на борту ничего не известно.



Местные СМИ сообщают противоречивую информацию о жертвах, называя 2 погибших, хотя известно, что штатный экипаж "Геркулеса" - 5 человек. Источник - ЦентрАзия

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