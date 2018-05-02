Армения: "56 бандитов решили воспрепятствовать тому, чего хочет народ", - Libеration

17:29 02.05.2018 Депутаты правящей Республиканской партии Армении во вторник массово проголосовали против кандидатуры Никола Пашиняна на пост премьер-министра. Оппозиционер призвал к всеобщей забастовке по всей стране начиная с утра 2 мая, пишет в своем репортаже спецкор французской Liberation в Ереване Вероника Дорман.



Люди бесконечно разочарованы. Во вторник 1 мая армяне весь день ждали, что парламент изберет Никола Пашиняна на пост премьер-министра. Тщетно. После девяти часов строгих допросов и обвинительных речей депутаты правящей Республиканской партии выразили широкое неодобрение "народному кандидату". За кандидатуру оппозиционера проголосовали 45 депутатов, 56 были против, передает журналистка. "Это абсолютно несправедливо. 56 бандитов решили, что они вправе помешать тому, чего хочет весь народ", - возмущается Хачик Маркарян. Как и десятки тысяч человек, этот 27-летний ереванец убежден, что до победы рукой подать.



Закоренелый оппозиционер Никол Пашинян устроил политический пеший марш начиная с 31 марта, из второго и самого протестного города страны Гюмри под лозунгом "Сделай шаг, отвергни Сержа!", и дошел до центральной площади Еревана. Из обычного 42-летнего лысеющего человека без особой харизмы Пашинян превратился в покорителя толпы со всеми атрибутами полевого командира, с загорелым лицом и густой бородой. Однако он призвал армян выйти на улицы их городов для мирной борьбы, беспрестанно говоря о любви и достоинстве, призывая к цивилизованному и конструктивному гражданскому неповиновению, отмечает Дорман.



Вопросы об отношениях с Россией назойливо всплывали все это время, материализуя тень великого соседа, остававшуюся скрытой с начала митингов, но подспудно оказывавшую влияние на баланс сил, указывает автор статьи. В своем выступлении в парламенте 1 мая Пашинян повторил то, что он внушал в последние дни: Ереван продолжит соблюдать все свои международные обязательства, в том числе членство в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), поскольку это "реальность, которая соответствует интересам Армении".



На улице, слушая, как он сбивает с толку "продажных" депутатов, о Николе говорили с восхищением и благоговением. "Это национальный герой", - без колебаний заявил архитектор Карен Долуханян.



Как и все остальные, политолог Микаэл Золян провел целый день, отслеживая происходящее в парламенте из кафе рядом с площадью Республики. "Люди увидели, как он сумел трансформировать страну за один месяц, даже не будучи министром. Он никогда не пользовался таким доверием, даже два месяца назад. Однако ему удалось стать лидером протеста и сердец", - сказал он. "Этому способствовало много факторов: Саргсян стал всем ненавистен, когда он попытался продлить свое правление до бесконечности. И Пашинян сумел воспользоваться моментом неустойчивости в течение той недели, когда Саргсян уже не был президентом, но еще не стал премьер-министром", - пояснил политолог.



Страна погрузилась в политический кризис, выходом из которого на данный момент является запланированное на 8 мая заседание парламента, где произойдет новое голосование, говорится в статье. "Политический кризис может быть разрешен только в случае избрания Пашиняна, - утверждает Золян. - Ситуация уже не контролируется бывшим правительством, центр реальной власти находится на улице, вместе с Николом Пашиняном".



2 мая 2018 г.



Вероника Дорман | Libеration Источник - inopressa.ru

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