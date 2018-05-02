Путин пытается использовать свой авторитет в конфликте Ирана и США, - Forbes

16:21 02.05.2018 "У Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель есть союзник в лице России. Когда речь идет о склонности Вашингтона (и Тель-Авива) заявлять о нарушениях Ираном ядерного соглашения, две крупнейшие экономики еврозоны могут рассчитывать на то, что Владимир Путин примет их сторону", - пишет обозреватель Forbes Кеннет Рапоза.



По словам Путина, позиция России заключается в том, что иранское ядерное соглашение, заключенное бывшим президентом Бараком Обамой, имеет "первостепенное значение для обеспечения международной стабильности и безопасности" и должно "неукоснительно соблюдаться всеми сторонами", как сообщает газета "Коммерсант".



"Путин, по сообщениям, обсудил иранскую ядерную сделку с израильским лидером Биньямином Нетаньяху, который всего за несколько часов до этого выступил с докладом собственного разведывательного агентства, в котором заявляется о доказательствах того, что Исламская Республика, на самом деле, занималась обогащением урана в военных, а не только энергетических целях", - говорится в статье.



"Крупные инвесторы, наблюдающие за развитием конфликта, надеются, что обвинения Израиля станут частью совместных саудовско-израильских усилий оказать давление на Иран, подобных тем, которые мы видели во взаимоотношениях Южной Кореи и Китая с Северной Кореей", - отмечает автор.



Трамп, как представляется, говорит о том, что новое ядерное соглашение с Ираном будет заключено при участии европейских посредников, одним из которых, скорее всего, окажется Франция или Германия. Россию, главного союзника Ирана, пока не приглашали за стол переговоров, пишет Рапоза.



2 мая 2018 г.



Кеннет Рапоза | Forbes Источник - inopressa.ru

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