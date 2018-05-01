 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Младенцев в роддоме киргизского Каракола массово заразили остеомиелитом
15:55 02.05.2018

По факту заражения новорожденных детей опасной инфекцией в роддоме города Каракол возбуждено уголовное дело

Прокуратурой Иссык-Кульской области возбуждено уголовное дело по факту заражения инфекцией "остеомиелит" новорожденных детей в родильном доме города Каракол. Сообщает генпрокуратура КР в среду.

Надзорным органом области проведена проверка в Каракольском роддоме по информациям, опубликованным в СМИ, и заявлениям граждан о заражении инфекцией "остеомиелит" новорожденных детей. Проверкой выявлено, что у четырех заявительниц роды были приняты врачами указанного роддома, а позже у всех этих новорожденных детей была диагностирована болезнь остеомиелит. Отметим, что данная болезнь не была своевременно установлена врачами роддома и Иссык-Кульской областной объединенной больницы.

В результате ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей и не принятия соответствующих мер по своевременному выявлению и лечению болезни со стороны врачей указанных медицинских учреждений, у детей развилась болезнь "остеомиелит", что привело к их инвалидности. На основании заключений медико-социальной экспертизы, Каракольским городским управлением социального развития эти малютки взяты на учет как дети с ограниченными возможностями здоровья.

В настоящее время устанавливается еще несколько подобных фактов заражения новорожденных детей инфекцией в роддоме Каракола, ставшей причиной заболевания их остеомиелитом.

По данному факту прокуратурой Иссык-Кульской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 119 (ненадлежащее профессиональных обязанностей медицинским работником) и 316 (халатность) Уголовного кодекса КР. Уголовное дело направлено в компетентные органы для организации дальнейшего расследования.

Источник - kyrtag.kg
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