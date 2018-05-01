В Афганистане погиб журналист британской ВВС Ахмад Шах

14:04 02.05.2018 В Афганистане за время войны погиб уже пятый сотрудник Би-би-си















Ахмад Шах был уважаемым и популярным журналистом



Журналист Би-би-си Ахмад Шах был убит на востоке Афганистана, в провинции Хост. В результате серии терактов в понедельник там погибли около 40 человек, включая других работников прессы.



Ахмаду Шаху было 29 лет, он работал на Афганской службе Би-би-си более года.



Шах был уважаемым и популярным журналистом, отметил глава Всемирной службы Би-би-си Джеми Ангус.



"Это огромная потеря, и я выражаю глубокие соболезнования друзьям Ахмада Шаха и его семье, и всей команде Афганской службыБи-би-си, - сказал Ангус. - Мы делаем все возможное, чтобы поддержать его семью в этот трудный момент".



Как сообщил Афганской службе Би-би-Си начальник полиции Хоста Абдул Ханан, журналиста застрелил неизвестный вооруженный мужчина. Полиция расследует причины убийства, добавил Ханан.



Местные жители рассказали Би-би-си, что во время нападения Шах ехал на велосипеде. Журналиста доставили в больницу, где он скончался от полученных ран.



Во время происшествия Ахмад Шах находился в знакомой для него и обычно безопасной местности, сообщила Франческа Ансворт, глава службы новостей и информационных программ Би-би-си.



В прошлом году международная организация "Репортеры без границ" назвала Афганистан третьей самой опасной в мире страной для журналистов. По данным организации, там лишились жизни девять работников прессы.



Ахмад Шах - уже пятый сотрудник Би-би-си, погибший в Афганистане с 1990-х годов, когда в Афганистане началась гражданская война.



Другие сотрудники Би-би-си, погибшие в Афганистане:

◾Мирваис Джалиль, 25 лет - погиб в 1994 году в результате нападения четырех человек, вооруженных огнестрельным оружием

◾Абдул Самад Рохани - застрелен в афганской провинции Гильменд в 2008 году

◾Ахмед Омед Хпулвак, 25 лет - по ошибке убит войсками под командованием НАТО в 2011 году

◾Мохаммед Назир - водитель Би-би-си, погиб в результате взрыва в 2017-м.



Провинция Хост, на территории которой произошло нападение, граничит с Пакистаном. Эта местность играла важную роль во время конфликта с боевиками, после того как в 2001 году в Афганистан вторглись американские войска и их союзники.



В настоящее время в некоторых частях провинции продолжают находиться боевики "Талибана", но их нападения случаются не часто.





Мишенью второго взрыва стали люди, собравшиеся на месте трагедии после первого нападения



В столице Афганистана Кабуле в понедельник в результате двух взрывов погибли 26 человек, среди них девять журналистов и фотографов, а также четверо полицейских. Еще около 45 человек получили ранения.



Взрывы прогремели в понедельник утром в кабульском районе Шашдарак - с интервалом в 15 минут.



Первый взрыв совершил нападавший на мотоцикле. После этого на месте трагедии собрались прохожие и журналисты.



По данным Франс пресс, второй взрыв был преднамеренным нападением на журналистов, в числе которых оказался и главный фотограф агентства в Кабуле Шах Марай.



Ответственность за эти нападения взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство" (запрещена в России и других странах мира). Подконтрольное джахидистам информационное агентство Амак сообщило, что целью взрывов был штаб спецслужб.



В районе Шашдарак расположено министерство обороны, штаб разведки и представительство НАТО.



Третий взрыв произошел в провинции Кандагар - 11 детей погибли, когда смертник пытался подорвать войска НАТО. Источник - bbc.com

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