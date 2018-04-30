Просочился. Подозреваемый экс-вице-премьер и действующий Кыр-депутат Шадиев сумел нелегально бежать из страны

13:17 02.05.2018 Аскарек Шадиев официально не покидал территорию Кыргызстана – ГКНБ



Аскарек Шадиев официально не покидал территорию Кыргызстана. Об этом КирТАГ сообщил пресс-секретарь государственного комитета национальной безопасности Рахмат Сулайманов в среду.



"Депутат Жогорку Кенеша от фракции "Бир-Бол" Аскарбек Шадиев официально не пересекал границу Кыргызстана. Уголовное дело в отношении Шадиева продолжается", - сообщил Р. Сулайманов.



Отметим, сегодня появилась информация со ссылкой на помощника Айбека Эрмекова о том, что Шадиев 27 апреля уехал за границу в связи с предстоящей операцией на сердце. Помощник не уточнил, куда именно уехал Шадиев, но добавил, что после операции депутат вернется в Кыргызстан.



Напомним, генпрокуратура 28 апреля возбудила уголовное дело в отношении А. Шадиева по делу о присвоении 2 млн 61 тыс. сомов из бюджета, выделенных на премию имени Чингиза Айтматова. Отмечается, что в результате противоправных действий Шадиева государству причинен особо крупный материальный ущерб в 2 млн 61 тысячу сомов. Дело возбуждено по статье "Злоупотребление должностным положением" УК КР.

Мунара Боромбаева. Источник - kyrtag.kg

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