 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 02.05.2018
13:17  Просочился. Подозреваемый экс-вице-премьер и действующий Кыр-депутат Шадиев сумел нелегально бежать из страны
13:10  Зачем Трамп вступил в войну с китайским искусственным интеллектом, - Л.Ковачич
11:21  Аркадаг проскакал перед народом на коне с собакой на руках. Пора в "Дюсалей"
10:24  Казахстан открывает порты: чем грозит России допуск США на Каспий, - И.Субботин
09:36  В Ереване стартовала анонсированная Пашиняном тотальная забастовка
09:09  Трамп уволил Дерипаску и скоро дожмет Путина, - А.Ситников
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01:23  "Он уважать себя заставил". Северная Корея: эйфория и иллюзии
00:46  Таджикистан согласился передать китайской компании ряд золотых рудников
00:32  Турция инвестирует скромные $5 млн в геологоразведку в Узбекистане. Это на 3 гапа...
00:31  Вышла новая книга Н.Ф. Бугая "И. Сталин - Мао Цзэдун : судьбы китайцев в СССР - России (1905–1940-е годы)"
00:28  Эмине Эрдоган выложила фото с супругой Шавката Мирзиеева - Зироатхон Хошимовой
00:26  Шейхам тут не место. В исламском мире грядет модная революция
00:22  Кто и что стоит за афганскими терактами
00:12  Душанбинцы готовятся к проведению акции "Бессмертный полк"
00:05  Узбекский правозащитник Азимжан Аскаров написал в тюрьме книгу "Я счастлив…"
Вторник, 01.05.2018
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15:56  В Узбекистане ветераны войны будут бесплатно получать продукты и одежду
15:55  Как Россия своим сырьем уничтожает власть США
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14:02  В Туркмении скончалась народная артистка СССР Мая Кулиева
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13:52  Армения на краю беспрецедентной революции, - Le Temps
12:44  Российские заговорщики травили ядом главу ВР Дадли, - шизует Daily Telegraph
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09:19  "Курык" старому ШОСу. Уроки казахского и армянского, - В.Хлюпин
08:40  Угроза войны - Израиль экстренно закрыл воздушное пространство, премьер готовится сделать заявление
08:08  Израильская разведка утверждает, что выкрала секретный ядерный архив Ирана
08:06  Иран будет поставлять туркменский газ в Пакистан
08:03  В Кабуле при последних терактах погибли журналисты Афганской службы Радио Свобода - Сабоуун Какар, Абдулла Хананзай и Мухаррам Дуррани
08:00  "Валите в свою Россию!". Национализм оралманов выдавливает из Казахстана русских, - В.Карюков
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07:57  Великобритания больно ударила по детям русских олигархов
07:28  "Ахтунг, ахтунг! В небе Покрышкин!". Немецкие военные летчики массово увольняются из-за отказа воевать против России
07:11  Американские противотанковые ракеты Javelin переданы армии Украины
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00:43  КНДР переведет часы на южнокорейское время 5 мая
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00:07  Тайна пятого правительства Азербайджана. 1919-20 гг. (история), - С.Тарасов
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Понедельник, 30.04.2018
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13:25  Новая книга о Мухамеджане Бекмохаммедове - казахском государственном деятеле и ученом-просветителе
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Просочился. Подозреваемый экс-вице-премьер и действующий Кыр-депутат Шадиев сумел нелегально бежать из страны
13:17 02.05.2018

Аскарек Шадиев официально не покидал территорию Кыргызстана – ГКНБ

Аскарек Шадиев официально не покидал территорию Кыргызстана. Об этом КирТАГ сообщил пресс-секретарь государственного комитета национальной безопасности Рахмат Сулайманов в среду.

"Депутат Жогорку Кенеша от фракции "Бир-Бол" Аскарбек Шадиев официально не пересекал границу Кыргызстана. Уголовное дело в отношении Шадиева продолжается", - сообщил Р. Сулайманов.

Отметим, сегодня появилась информация со ссылкой на помощника Айбека Эрмекова о том, что Шадиев 27 апреля уехал за границу в связи с предстоящей операцией на сердце. Помощник не уточнил, куда именно уехал Шадиев, но добавил, что после операции депутат вернется в Кыргызстан.

Напомним, генпрокуратура 28 апреля возбудила уголовное дело в отношении А. Шадиева по делу о присвоении 2 млн 61 тыс. сомов из бюджета, выделенных на премию имени Чингиза Айтматова. Отмечается, что в результате противоправных действий Шадиева государству причинен особо крупный материальный ущерб в 2 млн 61 тысячу сомов. Дело возбуждено по статье "Злоупотребление должностным положением" УК КР.
Мунара Боромбаева.

Источник - kyrtag.kg
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