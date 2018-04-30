Аркадаг проскакал перед народом на коне с собакой на руках. Пора в "Дюсалей"

11:21 02.05.2018 День туркменского скакуна стал национальным праздником



В Туркменистане в очередной раз отпраздновали День туркменского скакуна вручением подарков главе государства Гурбангулы Бердымухамедову. В этом году ему было подарено 8 лошадей - по одному ахалтекинскому коню от каждой области, еще по одному коню от военных и правоохранительных органов и коневодов страны.



Также главе государства преподнесли щенка породы Алабай. Как сообщила официальная пресса, в знак признательности за добрые начинания туркменского лидера и его беспрецедентные усилия, направленные на развитие национальной конной отрасли.



Приняв в подарок от коневодов - коня по кличке "Ак йол" (светлый путь) президент Гурбангулы Бердымухамедов продемонстрировал искусство наездника. "Глава государства продемонстрировал блестящее мастерство в управлении конем. Почувствовав опытного всадника, скакун встал на дыбы, практически вертикально, словно показывая себя во весь рост, а заодно всю свою лихую, бьющую через край силу, которая подвластна только умелому седоку", - отметила национальная пресса.



В прошлом году в День туркменского скакуна президент Бердымухамедов принял участие в скачках и получил первый приз - внедорожник, который официально передал коневодам. В этом году День туркменского скакуна, посвященный Ахалтекинской породе лошадей и отмечаемый с 1992 года в последнее воскресение апреля, приобрел статус национального праздника. Источник - centralasian.org

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