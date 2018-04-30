Казахстан открывает порты: чем грозит России допуск США на Каспий, - И.Субботин

10:24 02.05.2018 Казахстан открывает порты: чем грозит России допуск США на Каспий



Разрешение Казахстана на использование своих портов Актау и Курык для транзита американского специального груза в Афганистан предсказуемо вызвало волну возмущения в России. Посольству республики в Москве даже пришлось отвечать на публикации ряда российских СМИ, утверждавших, что Казахстан дал зеленый свет для прохода через свои морские ворота ВМС США и что в ближайшее время центрально-азиатская страна якобы разрешит на своей территории американские военные базы. Очевидно, что решение по портам Актау и Курык имеет свою логику, однако это не отменяет того факта, что Центральная Азия все яснее подчеркивает намерение вести самостоятельную внешнюю политику.



Сенат (верхняя палата парламента) Казахстана ратифицировал протокол об изменениях в соглашении, которое было заключено между Астаной и Вашингтоном, об обеспечении коммерческого железнодорожного транзита специального груза в Афганистан в четверг, 19 апреля. Двустороннее соглашение было подписано двумя странами в июне 2010 года, однако сам протокол, который расширял список пунктов пропуска за счет портов Актау и Курык в Каспийском море, был заверен представителями Казахстана и США 21 сентября 2017 года. Напомним, что Мажилис (нижняя палата парламента) республики ратифицировал документ 7 марта этого года.



Внесенные изменения не меняют сути самого двустороннего соглашения, говорят в руководстве Казахстана. "Американская сторона обратилась с просьбой внести изменения в действующий маршрут транзита специального груза в Афганистан, – напомнил, выступая в Сенате, заместитель министра иностранных дел Казахстана Ержан Ашикбаев. – В частности, американской стороной предложено включить порты Курык и Актау в транзитный маршрут, что позволит поставлять специальный груз с территории Азербайджана через Каспийское море на Казахстан и далее железнодорожным транспортом через станции Сарыагаш, Келес или Бейнеу – Каракалпакия в Узбекистан и далее в Афганистан".



В сообщении пресс-службы верхней палаты парламента говорится о том, что изменения в маршруте предпринимаются на фоне ухудшающихся отношений Вашингтона и Исламабада: "Основной маршрут материального обеспечения контингента в Афганистане проходит через Пакистан, однако в связи с военно-политической нестабильностью и существующими разногласиями в двусторонних отношениях, американской стороной прорабатывается альтернативный маршрут – с территории Азербайджана через Каспийское море на Казахстан (порты Актау и Курык) и далее железнодорожным транспортом на Узбекистан и Афганистан, что является модифицированным вариантом Северной распределительной сети. Функционирование данного транзита полностью отвечает интересам Республики Казахстан как стране, стремящейся построить мир и стабильность в Афганистане".



Впрочем, в российской экспертной среде ратификация протокола была расценена как удар по каспийской архитектуре безопасности. "Я вижу в этом серьезный вызов, потому что Казахстан является членом Организации договора о коллективной безопасности, и в то же время он, с моей личной точки зрения, излишне сближается с США, – заявил порталу "Афганистан.Ру" военный эксперт, заместитель директора Института стран СНГ Владимир Евсеев. – Повод для этого был создан, когда в США была заморожена четверть Национального фонда Казахстана в размере 22 млрд. долл. Под условия разморозки – а туда ездил президент Назарбаев – Казахстан пошел на большие уступки Западу. Фактически он стал управляемым. Как следствие – США получили доступ к военной инфраструктуре. Доступ к ней, особенно на фоне неизбежного транзита власти в Казахстане, может привести к различного рода последствиям. Эти последствия для Казахстана и его соседей могут быть достаточно непредсказуемыми".



Евсеев также полагает, что шаги Астаны вынуждают Москву искать себе других партнеров в Центральной Азии. "Речь идет о том, что уже есть договор (между Казахстаном и США – "Афганистан.Ру") об экстренном использовании, например, аэродромов Казахстана для нужд США, – говорит эксперт. – А что это за нужды и как они могут возникнуть – есть масса примеров. Вот в этих условиях Казахстан делает некоторые шаги, которые я бы назвал недальновидными. Он по сути убеждает Россию в том, что ей нужно больше сотрудничать с другими государствами в регионе, помимо Казахстана. Этим государством, например, является Узбекистан. Такими действиями Астана фактически способствует укреплению отношений между Москвой и Ташкентом. Я думаю, что это не отвечает национальным интересам Казахстана".



Число комментариев в российских СМИ на тему того, что Казахстан фактически дает добро на размещение американских военных сил на своей территории, достигло таких масштабов, что дипмиссии республики в России пришлось публиковать ответ на появившиеся интерпретации. "Речь идет об общих усилиях всего международного сообщества по содействию в стабилизации Афганистана, – говорится в сообщении, опубликованном на сайте посольства. – Как известно, ранее РФ заключала аналогичное соглашение с США и принимала участие в поставках специальных грузов (под которыми понимается специальная техника без вооружений)". В дипмиссии также назвали сообщения российских СМИ о транзите США через каспийские порты "безосновательными измышлениями из разряда фейковых новостей".



Российская сторона действительно оказывала поддержку операции в Афганистане, предоставив силам НАТО не только свое воздушное пространство, но и военную базу в Ульяновске. Однако в апреле 2014 года альянс принял решение на три месяца заморозить все типы практического военного и гражданского партнерства с Россией в связи с ситуацией на Украине. А несколько месяцев спустя в НАТО и вовсе пришли к выводу, что возврат к стратегическому партнерству с Россией невозможен. В 2015 году РФ прекратила действие постановления 2008 года "О порядке наземного и комбинированного транзита через территорию России вооружения, военной техники и военного имущества, следующих в адрес Международных сил содействия безопасности в Исламской Республике Афганистан". Несмотря на то, что прекращение транзита через российскую территорию сопровождалось заявлениями Москвы о "нулевом использовании" данного маршрута силами НАТО, было понятно, что решение принято на фоне охлаждения отношений между РФ и странами Запада.



Политолог и эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов полагает, что никаких военных баз США в каспийских портах Казахстана быть не может. "Я вижу бурю в стакане, – заявил порталу "Афганистан.Ру" Дубнов, комментируя слухи вокруг решения Астаны. – У меня есть впечатление, что кому-то в Москве понадобилось поднять эту бурю. Абсолютно ничего существенного не произошло. Давно известно, что сеть транзита невоенных специальных грузов в Афганистан была оговорена между Штатами при Обаме, с одной стороны. С другой стороны это делалось на двусторонней основе с Россией, Казахстаном и другими странами на этом транзите". Аналитик напоминает, что маршрут в Афганистан лежал и через российскую территорию. "Это была коммерческая для России сделка, - говорит Дубнов. – Москве тогда пришлось отбояриваться от того, что там создадут базу НАТО". По словам эксперта, происходящее – не более чем стремление США сообщить об изменении путей для доставки грузов в Афганистан.



Дубнов считает, что запланированный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в США также приведет к некоторым договоренностям по Афганистану, особенно на фоне прошедшей в Ташкенте мирной конференции по ситуации в Исламской Республике. Аналитик указывает на то, что для стран Центральной Азии настало время искать собственное место на геополитической карте мира. "Особенно заметно это начало проявляться на фоне прихода к власти Мирзиеева и его новой региональной политики, нацеленной на укрепление сотрудничества, кооперации и доверительных отношений между странами региона, – говорит Дубнов. – Оставаясь независимыми, эти государства могут пытаться найти свою новую идентичность. Конечно, пока она – не политическая и не противостоящая большим игрокам. Она просто направлена на поиски развязок тяжелых двусторонних отношений, которые сложились за последние десятилетия в регионе. Думаю, это можно только приветствовать".



30.04.2018



Игорь СУББОТИН Источник - afghanistan.ru

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