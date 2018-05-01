Главой МВД Британии назначен сын водителя автобуса из Пакистана Саджид Джавид

09:52 02.05.2018 Новым министром внутренних дел Великобритании назначен Саджид Джавид, до этого занимавший должность министра по делам общин, местного самоуправления и жилья.



Предыдущий министр внутренних дел Эмбер Радд ушла в отставку из-за скандала с мигрантами.



Радд, по ее собственному признанию, ввела в заблуждение парламент. Зная о наличии в правительстве показателей по нормам депортации нелегальных мигрантов, в палате общин она отрицала существование таких показателей.



Саджид Джавид - сын водителя автобуса из Пакистана. Его семья переехала в Великобританию в 1960-х годах.



Джавид родился 5 декабря 1969 года в Рочдейле, графство Ланкашир. У него четверо родных братьев. Он изучал экономику и политологию в Университете Эксетера.



После окончания университета Саджид Джавид работал в Нью-Йорке в банке Chase Manhattan. В 25 лет он занял должность вице-президента банка.



В 2004 году Джавид стал исполнительным директором Deutsche Bank, а в 2009-м ушел в политику, избравшись годом позже депутатом парламента от избирательного округа Бромсгроув недалеко от Бирмингема.



В 2014 году он был назначен министром по делам культуры, СМИ и спорта, а после всеобщих выборов 2015 года - министром по делам бизнеса и инноваций.



Работая на этой должности, Джавид приобрел репутацию политика правых взглядов и приверженца политики бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер.



Он был сторонником сохранения членства Британии в Европейском союзе, хотя и называл себя евроскептиком и противником дальнейшей, более тесной интеграции стран-членов ЕС.



Саджид Джавид женат, у него четверо детей.



Анализ редактора отдела политики Би-би-си Лоры Кюнссберг



Саджид Джавид не был особенно близким союзником премьер-министра Терезы Мэй.



Он не такой уж убежденный сторонник сохранения Британии в составе ЕС, хотя его назначение восстанавливает баланс по вопросу о "брексите" в кабинете министров после ухода Амбер Радд.



Но он - опытный министр, работавший в нескольких министерствах и избежавший крупных провалов.



Однако в его адрес раздавались призывы уйти с поста министра по делам бизнеса, когда из-за кризиса в сталелитейной промышленности 2015 года компания Tata Steel сократила тысячи рабочих мест.



Как он сам не без гордости о себе шутит, Джавид - это пример политика-консерватора, сделавшего карьеру благодаря высоким устремлениям и напряженному труду. Мальчик из семьи мигрантов, в офисе которого висит портрет Маргарет Тэтчер.



Проблемы, с которыми он столкнется, огромны. Но также велики и открывающиеся перед ним возможности.



Выступая вскоре после своего назначения, Саджид Джавид пообещал внимательно присмотреться к нынешней политике министерства.



"Моя самая неотложная задача - помочь тем британским гражданам, которые приехали с Карибских островов, так называемому поколению "Уиндраш", и добиться того, чтобы к ним и их семьям относились с тем уважением, которого они заслуживают", - сказал он.



В ведении министерства, которым теперь поручено руководить Джавиду, - контроль над иммиграцией, борьба с терроризмом и преступностью.



Британское общественное мнение живо интересуется этими вопросами, и в случае общественного недовольства для министра внутренних дел высок риск поплатиться должностью. Так, при прежнем правительстве лейбористов за восемь лет сменились шесть министров внутренних дел. Источник - ВВС

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