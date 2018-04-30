В Ереване стартовала анонсированная Пашиняном тотальная забастовка

09:36 02.05.2018 В Ереване началась тотальная забастовка, объявленная накануне лидером оппозиции Николом Пашиняном. Он призвал начать акции гражданского неповиновения, после того как парламент не утвердил его премьером. Сообщает ВВС.



Перекрыта дорога из Еревана в международный аэропорт "Звартноц". Силы безопасности пока никак не вмешиваются в происходящее. Пассажиры добираются до аэропорта пешком.



В отелях постояльцам накануне советовали уезжать до семи утра, если они планировали выбраться из города. Как оказалось, не зря: через блокпосты сейчас пропускают только журналистов, и то не везде, сообщает наш корреспондент.



Дорогу в аэропорт перекрыли жители села Паракар. Некоторые сотрудники аэропорта присоединились к акции протеста.



Блокирована не только автомагистраль, ведущая на аэропорт, но и движение поездов из Еревана в Гюмри. "Вся железная дорога не работает", - сказал пресс-секретарь Южно-Кавказской железной дороги Вардан Алоян.



В самом городе Гюмри пришли к мэрии и потребовали, чтобы мэр Самвел Баласанян присоединиться к ним. Источник - kyrtag.kg

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