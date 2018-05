Трамп уволил Дерипаску и скоро дожмет Путина, - А.Ситников

09:09 02.05.2018 Западные СМИ считают, что Москва дрогнула и вот-вот выкинет белый флаг





Мировые цены на алюминий за последние десять торговых дней апреля 2018 года рухнули с $ 2718 до $ 2225 за тонну. Этому способствовало заявление Минфина Соединенных Штатов о возможности смягчения американских санкций против российского металлургического гиганта United Co. Rusal. Напомним, министр финансов США Стивен Мнучин неожиданно для всех заявил, что Вашингтон готов отменить введенные 6 апреля 2018 года ограничения, если олигарх Олег Дерипаска откажется от контроля над компанией.



"Русал почувствовал влияние санкций США из-за его связи с Дерипаской, но правительство США не нацелено на трудолюбивых людей, которые зависят от Русала и его дочерних компаний", - сказал Мнучин.



Забота о русских рабочих United Co. Rusal, правда, возникла после хаоса на мировых рынках. Глобальная экономика оказалась не готова к потере 6% алюминия, который производит United Co. Rusal. В частности, немецкие автопроизводители заявили, что ситуация близка к катастрофе, и очень многие европейские автозаводы могут закрыться из-за нехватки "крылатого металла". За океаном, в самих США, воцарилось такое же унылое настроение, несмотря на рост акций американской алюминиевой компании Alcoa Inc.



После того, как Лондонская биржа металлов запретила своим агентам поставлять любой металл, произведенный United Co. Rusal, в свою глобальную складскую сеть, выяснилось, что рост издержек по "алюминиевой" логистике неизбежен. А это в свою очередь уже приводит к разбалансировке всей мировой экономики. Так, буквально за пару недель санкций жестко пострадали производители автозапчастей и консервных банок, что обернулось более высокими расходами для покупателей товаров, начиная от тракторов и заканчивая пивом. Ну, а далее намечался эффект домино, который остановил Стивен Мнучин.



Так или иначе, но и компания United Co. Rusal тоже оказалась в тяжелейшей ситуации, хотя мало кто верил, что выход из тупика будет именно таким, какой предложил Минфин США. Но что интересно: вопреки экспертным оценкам многих российских и западных аналитиков Олег Дерипаска был вынужден принять унизительное предложение американской стороны. Очевидно, что это решение согласовывалось с Кремлем.



Настоящей сенсацией для наших и западных СМИ стало известие, что "российский алюминиевый король" сократит свои 2/3 доли в компании En+ (которая владеет 48% акций United Co. Rusal), до уровня ниже половины. Плюс к этому Дерипаска дал согласие покинуть совет директоров в пользу независимых топ-менеджеров.



То, что стороны пойдут на попятную, надеялись многие промышленники в мире. Неслучайно Мнучин без задержек встретился с министром финансов России Силуановым на саммите МВФ в Вашингтоне, где и обсуждался "алюминиевый" вопрос. Близкий к первоисточникам переговоров Дэниел Бриземан, аналитик Commerzbank AG, убежден, что американское и европейское промышленное лобби встало на защиту United Co. Rusal, указав Белому дому на отсутствие адекватной альтернативы.



С одной стороны, трудно представить, что Минфин США не просчитывал последствия санкций против United Co. Rusal, с другой - это и удивляет, поскольку говорит о потере былой компетенции заокеанских чиновников. Тем более, что сам Трамп 5 марта 2018 года написал на своей страничке @realDonaldTrump в соцсети Twitter "Наша сталелитейная и алюминиевая промышленность мертва". Значит, одним росчерком пера ее не возродить, да и многие политики и экономисты в Соединенных Штатах уверены, что этого не нужно делать. Мол, в мировом распределении труда Америке уготована роль финансиста и технократа, а грязная и энергоемкая переработка глинозема - дело третьих стран.













Тем не менее, глава Белого дома повернул неудачный "ковбойский наскок" на российскую компанию в свою пользу. Ситуация была подана так, будто президент США, как в известном телевизионном шоу "Кандидат", объявил Дерипаске свое коронное решение - "ты уволен". Агентство Вloomberg считает, что "санкции США привели к тому, что один из российских промышленных титанов встал на колени" перед великой Америкой.



Впрочем, это не означает, что Белый дом автоматически "простил" United Co. Rusal за "порочные связи с Дерипаской". Управление по контролю за иностранными активами, которое является профильным подразделением Департамента казначейства США, "проводит тщательный анализ фактов и обстоятельств каждого запроса об исключении (из списка санкций) и не публично обсуждает конкретные результаты и сценарии". Очевидно, что в Штатах думают над тем, какие бы еще политические и экономические дивиденды извлечь из этой ситуации.



Насколько далеко заведут эти англосаксонские игры, никто не знает, но удивляет моментальная реакция "русского алюминиевого короля" на американский наезд в стиле лихих девяностых. Ведь при сформировавшейся в первой половине апреля динамике роста стоимости "крылатого металла" - уровень $ 3000 за тонну алюминия в мире мог быть достигнут уже в мае, а это по мнению большинства западных экономистов, привело бы к глобальному кризису.



Ясно, что Белый дом, сделав глупость, начал блефовать, но Кремль, выбрав более острожную политику, по сути, "моргнул" первый. Как бы там ни было, но Дерипаску выводят из игры, и о нем достаточно быстро забудут. Разве что со временем вытрясут из "сбитого летчика" остальные акции En+.



Конечно, можно по-разному оценивать это противостояние. Москва с позиции здравого прагматизма решила не обострять ситуацию, тем более что речь идет о десятках тысяч рабочих мест, за которыми стоят человеческие судьбы. Однако коллективный Запад во главе с Вашингтоном подает быстрый уход Дерипаски, похожий на бегство с тонущего корабля, как свою первую серьезную победу над Россией.



В этой связи газета The Washington Times пишет "Поучительно смотреть, как Россия пытается ответить на хитрые шаги мистера Трампа. Реакция Кремля показывает, что санкции начинают действовать больно. На фоне „Бархатной революции" в соседней Армении возможные гражданские волнения по поводу уничтожения одной из крупнейших российских компаний - это не то, что хотелось Москве". Издание уверено, что президент США применяет точечное давление по отношению к врагу (России) и подобно лазерному лучу прожигает там, где больнее всего. И вообще, в Белом доме считают, что противник дрогнул, значит, нужно усилить нажим. Дескать, еще немного, и русские выбросят белый флаг.



Александр Ситников

1 мая 18

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1525241340

