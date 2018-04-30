В США скончался знаменитый таджикский поэт Бозор Собир

08:45 02.05.2018 В США после продолжительной болезни на 79 году жизни скончался поэт Бозор Собир. Президент Эмомали Рахмон поручил доставить тело поэта в Таджикистан, где он будет с почестями похоронен, говорится в сообщении на сайте главы Таджикистана.



Глава Союза писателей Таджикистана Низом Косим сообщил "АП", что поэт скончался в клинике американского города Сиэтл сегодня в пять часов утра по душанбинскому времени.



Напомним, ранее сообщалось, что американские врачи диагностировали у Бозора Собира фиброз легких. В последние недели он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.



Напомним, после первых сообщений о том, что Бозор Собир попал в реанимацию в США, президент Таджикистана сразу поручил внешнеполитическому ведомству страны, посольству Душанбе в Вашингтоне, постоянному представительству Таджикистана при ООН навестить его.



Бозору Собиру было 79 лет. Он родился в селе Суфиен Файзабадского района. В 1962 году закончил филологический факультет Таджикского государственного университета. В 1970-80 годы Бозор Собир был одним из самых популярных поэтов в стране. В конце 1980-х присоединился к Демократической партии Таджикистана.



В 1990 году поэт был избран депутатом Верховного совета Таджикистана от избирательного округа Файзабад, и до сих пор является чуть ли не единственным народным избранником, который по собственной воле покинул парламент.



В 1993 году Бозора Собира заключили на 9 месяцев в тюрьму. В конце 1993 года при содействии правозащитных организаций он вышел на свободу, после чего отправился в Москву, а оттуда в США.



Накануне президентских выборов 2013 года Бозор Собир вернулся на родину после долгих лет отсутствия и был принят президентом Эмомали Рахмоном. Тогда таджикские власти заявили, что возвращение известного поэта не имеет отношения к предстоящим президентским выборам.



Вскоре Бозор Собир призвал таджикскую интеллигенцию объединиться вокруг лидера страны. Он также выступил за запрет деятельности Партии исламского возрождения Таджикистана.



В сентябре 2013 года указом Эмомали Рахмона Бозор Собир был награжден орденом "Звезда Президента". См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - ca-news.org

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