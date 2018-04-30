Середина XXI века как раз станет веком возрождения марксистских идей.., - М.Хазин

08:33 02.05.2018 Первомай, труд и тенденции



Сегодня - 1 мая. День мировой солидарности трудящихся, день весны и труда! И у любого здравомыслящего человека, которого волнует будущее его самого и его детей, возникает естественный вопрос: а где, у нас, собственно, трудящиеся? Если мы посмотрим в телевизор, сходим в кино, послушаем радио (причем как отечественное, так и иностранное), то увидим там бизнесменов, менагеров, офисных работников, студентов… А трудящиеся-то где?



Вспомним, как раньше, у каждого райисполкома, у каждого профкома на предприятиях (кстати, а сейчас есть профкомы?), в каждой поликлинике или собесе были Доски почета - где эти самые трудящиеся присутствовали в довольно большом количестве. Ну ладно, доски сняли… Но трудящиеся-то куда подевались?!



Нет, частично они, конечно, остались. Еще есть врачи и учителя, хотя их становится все меньше и меньше. Есть еще в стране заводы (хотя руководства там становится все больше, а рабочих и инженеров все меньше). Но они уже ничего не определяют и их мнение никому не интересно, Собственно, как и на либеральном Западе. Хотя если вспомнить презрительное название той части населения США, которое проголосовало за Трампа, "реднеки" ("красные шеи", работяги), то может быть, ситуация стала меняться. И поэтому мне кажется, что в этой теме нужно немножко разобраться. Поскольку маятник качается и, не исключено, что из нынешнего состояния, когда общественная роль трудящихся минимальная, человечество снова придет к ситуации начала ХХ века, когда их роль была крайне велика.



Прежде всего, нужно сказать о том, куда, собственно, делись трудящиеся и их авангард - пролетариат. Дело в том, что Маркса читали не только марксисты, но и капиталисты и они, в общем, сделали довольно простой вывод. Я хорошо помню, как мы в 8 классе учили "Манифест Коммунистической партии" и то, что капитализм сам вырастит своего могильщика - пролетариат. Раз капиталисты поняли, что пролетариат их могильщик, то, значит, нужно его ликвидировать. Как? Ну, частично купить, частично - деклассировать (в том числе через безработицу). Частично - вывезти его за пределы "цивилизованных" стран. И - создать альтернативу, так называемый "средний" класс, который должен быть путеводной звездой для каждого пролетария, показывая ему, что он может, если, конечно, не будет бороться за права своего класса, а ограничится своими собственными правами, получить и домик, и машинку, и надежды на образование для своих детей.



Но все равно, для реализации этой программы были нужны деньги. Большие деньги. Часть из них была взята в ХХ из разграбления колоний/бывших колоний; часть появилась за счет того, чем поделились капиталисты (еще раз повторю, Маркса они читали внимательно, уж точно внимательнее, чем ученики школ марксизма-ленинизма в СССР). И все равно, к 70-м годам потенциал роста был исчерпан, даже у существующего "среднего" класса доходы стали падать. Это был тот самый момент, когда СССР мог выиграть, но - не решился.



Частично тут сыграл свою роль страх новой войны, частично - уверенность старшего поколения руководителей, что историческая победа коммунизма все равно неизбежна, частично - идеологическое влияние Запада (достаточно вспомнить теорию конвергенции, я про это много писал). Но важно, что капитализму дали передышку и он ей воспользовался. Была разработана и реализована программа "рейганомики", которая предполагала стимулирование спроса через рост личного долга домохозяйств. Да, срок существования этой программы априори был ограничен (как показал реальный опыт, ее потенциала хватило почти на 30 лет), но на тот момент необходимо было победить СССР, а остальные проблемы решать "по мере поступления".



Эта программа была реализована, но время подошло - потенциал стимулирования спроса был исчерпан. И вот тут выяснилось, что реально располагаемые доходы американских (даже американских!) домохозяйств соответствуют концу 50-х годов прошлого века. Что коммунистическая идея не умерла. Что уровень агрессивности и раздраженности тех стран, которых грабили в ХХ веке, в общем, тоже существенно вырос. И что делать в такой ситуации?



На росте частного спроса (еще раз повторю, именно спроса, не доходов!) в базовых странах "Западного" глобального проекта вырастили колоссальный "средний" класс, который уже привык, что "свобода", "демократия" и минимальный жизненный уровень, обеспечивающий отдельное жилье и свободу передвижения, капиталисты обеспечить просто обязаны. А вот денег на это нет… И в результате появляется некоторый аналог пролетариата, которому нечего терять, кроме своих цепей, поскольку продать эти уже бывшие представители "среднего класса" могут только свой труд, а он никому не нужен.



Отметим, что от пролетариата начала прошлого века эти люди отличаются двумя важными обстоятельствами. Первое - работать они не умеют, умеют только сидеть за столом в офисе с обязательной кружкой кофе (название кофе не пишу, поскольку никто мне за рекламу не платил). Второе - у них есть разные иллюзии о правах, свободах и рынках. Я с такими много сталкивался - они ко мне приходили наниматься на работу и объясняли, сколько они "стоят" на рынке. Я тихо смеялся и отпускал их на волю, пущай взаимодействуют с "невидимой рукой" самостоятельно. Но - голод не тетка, они довольно быстро будут умнеть, особенно если у них за бедность начнут отнимать детей и выгонять из жилья.



Отмечу, что пока таких людей не очень много, ситуацию с уровнем жизни удается держать. Пока. Но есть серьезные ощущения, что пузырь на фондовом рынке все-таки лопнет, и тогда мы получим картину начала 30-х годов прошлого века в полной красе. Даже еще краше, поскольку масштаб структурных диспропорций сейчас раза в полтора выше, чем был тогда. И тогда мы получим совершенно замечательную картину резкого восстановления класса трудящихся, причем в массе своей безработных. Включая массовый голод, поскольку, напомним, только в США голодомор начала 30-х годов прошлого века унес как минимум пару миллионов человек.



И кинутся они туда, куда кидались всегда: либо в оголтелый национализм (например, туда активно тащат украинцев), либо - в религиозный фундаментализм (ну, тут и объяснять не нужно), либо - в марксизм. И есть серьезные основания считать, что середина XXI века как раз станет веком возрождения марксистских идей. Хотя бы потому что уровень концентрации и обобществления капитала в мире достиг тех уровней, на которые указывал Маркс как период реальной пролетарской революции, только после 1991 года, когда рынки в мире стали глобальными. А численный состав потенциальных трудящихся даже в очень богатых странах будет составлять не один десяток процентов от общего состава населения.



Так что с праздником весны и труда, дорогие товарищи!



Михаил Хазин



1 мая 18 Источник - khazin.ru

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