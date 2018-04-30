Таджикистан согласился передать китайской компании ряд золотых рудников

00:46 02.05.2018 Руководство китайской компании ТВЕА, которая построила в таджикистанской столице Душанбинскую ТЭЦ-2, объявило, что правительство Таджикистана согласилось предоставить им права на разработку дополнительных золотых рудников. Это произойдет в случае, если прибыль от месторождений золота "Восточная Дуоба" и "Верхний Кумарг", уже предоставленных Таджикистаном, не покроет затраты на строительство ТЭЦ, сообщает "Озоди".



Права на разработку двух вышеназванных месторождений были предоставлены китайской компании в качестве оплаты за строительство Душанбинской ТЭЦ-2. В 2016 году она получила "Восточный Дуоба", а в начале апреля этого года – "Верхний Кумарг". Для строительства ТЭЦ в Душанбе мощностью 400 МВт китайский "Эксимбанк" предоставил ТВЕА кредит в размере $349 млн.



Помимо этого, Таджикистан выдал китайской стороне лицензию на разработку угольного месторождения в восточной части Зидды. Однако, по словам заместителя начальника Таджикглавгеологии Рахмонбека Бахтдавлатова, "компания ТВЕА отказалась от угольного месторождения, посчитав его нерентабельным".



Анонимный источник в министерстве энергетики и водных ресурсов Таджикистана рассказал, что китайская компания специализируется на проектах в энергетической сфере и не имеет достаточного опыта в разработке и добыче на месторождениях золота.



"Компания не занимается добычей. Но хотел бы сказать, что запасы двух золотых месторождений "Восточная Дуоба" и "Верхний Кумарг" не только покрывают расходы компании, но и намного превышают их. К тому же, цена золота на мировом рынке очень высокая", - отметил он. По его словам, сейчас в Минэнерго готовят проект инвестиционного соглашения с ТВЕА.



Сама ТВЕА не предает гласности информацию об объемах запасов золота на рудниках, объясняя это коммерческой тайной. Согласно исследованиям, проведенным в советские годы, запасы "Восточной Дуобы" оцениваются в более чем 117 тонн. Источник - fergananews.com

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