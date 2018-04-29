Турция инвестирует скромные $5 млн в геологоразведку в Узбекистане. Это на 3 гапа...

00:32 02.05.2018 Узбекистан и Турция совместно разведают золотородные месторождения Хуроб и Айдым-Джетымтау и Сарытауское рудное поле, передает Газета.uz.

Государственный комитет Узбекистана по геологии и минеральным ресурсам и Генеральный директорат изучения и разведки минеральных ресурсов Министерства энергетики и природных ресурсов Турции договорились о совместном геологическом изучении золоторудных площадей Хуроб и Айдым-Джетымтау, а также Сарытауского рудного поля.Реклама

Как сообщили "Газете.uz" в Госкомгеологии, соглашение об этом было подписано в понедельник в рамках переговоров президентов Узбекистана и Турции Шавката Мирзиеева и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ожидается, что геологоразведочные работы начнутся в этом году. Запасы на золотородных месторождениях Хуроб (Джизакская область) и Айдым-Джетымтау (Навоийская область) еще не разведаны, в то время как прогнозные показатели вольфрама на Сарытауском рудном поле составляют 740 тысяч тонн, молибдена - 24 тысяч тонн и золота - 75,2 тонны.

Стоимость исследований по трем объектам оценивается в 5 млн долларов на три года. Инвестиции будут производиться турецкой стороной по результатам геологоразведочных работ. Источник - ca-news.org

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