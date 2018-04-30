Вышла новая книга Н.Ф. Бугая "И. Сталин - Мао Цзэдун : судьбы китайцев в СССР - России (1905–1940-е годы)"

00:31 02.05.2018 Бугай Н.Ф. И. Сталин - Мао Цзэдун : судьбы китайцев в СССР - России (1905–1940-е годы) / Н.Ф. Бугай. - М.: Филинъ, 2018. - 356 с. ISBN 978-5-9216-0566-4



Россия и Китай демонстрируют миру возможности и значение политического, экономического и нравственного диалога государств, претерпевших и преодолевших на этом пути разного рода препятствия. Накоплен огромный позитивный опыт для того, чтобы сделать этот мир прозрачным.



Это пример единого пространства для решения многих вопросов, оставшихся в наследство от прошлого, диалога теоретиков и практиков, социального творчества двух государств.



Цель очевидна - сделать мир духовно богаче, а жизнь людей на планете Земля - более удобной. Дать ответ на вопросы, касающиеся развития российско-китайских отношений на разных этапах истории, - задача сложная.



Как сделать так, чтобы импульс постоянного плодотворного диалога двух государств - России и Китая - получал подпитку и продолжение на прозрачной основе доверия, взаимопонимания и соработничества. Об этом настоящая книга... Источник - Институт российской истории РАН

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