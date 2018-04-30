Эмине Эрдоган выложила фото с супругой Шавката Мирзиеева - Зироатхон Хошимовой

00:28 02.05.2018 30 апреля в Ташкенте проходила встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиеева и главы Турции Реджепа Эрдогана.



Супруга Эрдогана Эмине Эрдоган на своей странице в Twitter выразила благодарность супруге Шавката Мирзиеева Зироатхон Хошимовой за двустороннюю встречу и искреннюю беседу. Эмине Эрдоган также разместила фото со встречи президентов и вместе с Зироатхон Хошимовой.



Как сообщалось ранее, 30 апреля в резиденции Куксарой прошли переговоры глав двух стран, на которых будут обсуждены вопросы сотрудничества в торгово-экономических, инвестиционных и других сферах.



Также планируется, что Эрдоган выступит с речью в Олий Мажлисе и вместе с Шавкатом Мирзиеевым посетит бизнес-форум с участием деловых кругов Узбекистана и Турции. 1 мая глава Турции посетит Бухару. Источник - CA-NEWS

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