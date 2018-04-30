 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 02.05.2018
01:41  Китай – на первом месте в мире как международный финансовый донор, - В.Катасонов
00:32  Турция инвестирует скромные $5 млн в геологоразведку в Узбекистане. Это на 3 гапа...
00:26  Шейхам тут не место. В исламском мире грядет модная революция
00:05  Узбекский правозащитник Азимжан Аскаров написал в тюрьме книгу "Я счастлив…"
Вторник, 01.05.2018
21:15  Народный трибун Армении Пашинян обиделся и призвал к тотальной забастовке
20:46  Алия Назарбаева (младшенькая) взялась внедрять в Казахстане "зеленую экономику"
18:53  "Елкин" выход. Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян не избран на пост премьера
15:56  В Узбекистане ветераны войны будут бесплатно получать продукты и одежду
15:55  Как Россия своим сырьем уничтожает власть США
14:07  Вышла новая книга Н.И. Никитина "Землепроходец Семен Дежнев и его время. Начало казачества Сибири"
14:02  В Туркмении скончалась народная артистка СССР Мая Кулиева
13:56  И как один умрем в борьбе за это. 100 лет назад в Центральной Азии началась советская власть, - Е.Петров
13:52  Армения на краю беспрецедентной революции, - Le Temps
12:44  Российские заговорщики травили ядом главу ВР Дадли, - шизует Daily Telegraph
11:58  Израиль жаждет новой войны. Тель-Авив провоцирует Иран, - "СП"
09:19  "Курык" старому ШОСу. Уроки казахского и армянского, - В.Хлюпин
08:40  Угроза войны - Израиль экстренно закрыл воздушное пространство, премьер готовится сделать заявление
08:08  Израильская разведка утверждает, что выкрала секретный ядерный архив Ирана
08:06  Иран будет поставлять туркменский газ в Пакистан
08:03  В Кабуле при последних терактах погибли журналисты Афганской службы Радио Свобода - Сабоуун Какар, Абдулла Хананзай и Мухаррам Дуррани
08:00  "Валите в свою Россию!". Национализм оралманов выдавливает из Казахстана русских, - В.Карюков
07:59  Трамп помогал спецслужбам устроить побег врача бен Ладена из тюрьмы
07:57  Великобритания больно ударила по детям русских олигархов
07:28  "Ахтунг, ахтунг! В небе Покрышкин!". Немецкие военные летчики массово увольняются из-за отказа воевать против России
07:11  Американские противотанковые ракеты Javelin переданы армии Украины
01:58  Чего выжидала Москва, пока Ереван менял власть, - "СП"
00:43  КНДР переведет часы на южнокорейское время 5 мая
00:13  Война: ирано-израильское землетрясение надвигается, - А.Эскин
00:07  Тайна пятого правительства Азербайджана. 1919-20 гг. (история), - С.Тарасов
00:01  Феномен бездны и кыргызские джихадисты, - А.Кабдулжалелов
Понедельник, 30.04.2018
13:33  Презентация книг "ДОНБАСС-ВОЙНА", Москва, 30 апреля (анонс)
13:32  Империя ШОС. Готова ли Россия к новой Евразии? - А.Анпилогов
13:28  Мемориальный комплекс "Батыр бабалар" в честь 375-летия великой победы в Орбулакской битве, торжественно открыт в Южном Казахстане
13:25  Новая книга о Мухамеджане Бекмохаммедове - казахском государственном деятеле и ученом-просветителе
13:22  Басмачество, какое оно было. Факты и документы против домыслов, - С.Чериков
12:14  В Ташкент прилетел Эрдоган. "Ожидаются высокие результаты от переговоров"
11:17  В Узбекистане врачей заставили отдать суточную зарплату за металлолом
10:36  Традиционные источники энергии останутся основой мирового энергобаланса. Ч. 1, - П.Искендеров
08:51  Ходжент - гиблое место. Губернаторствуя там в 1870-е проворовались 2 боевых русских офицера - барон Нольде и полковник Гуюс (история, архив)
08:44  Израиль опять атаковал ракетами Сирию
08:37  Порошенко и семена нового церковного раскола Украины, - О.Миклашевский
08:05  Глава МВД Туркменистана Муликов получил последнее предупреждение от Аркадага
07:47  Главу МВД Англии Эмбер Радд выгнали в отставку. Из-за скандала вокруг "нормы" депортации мигрантов
07:26  Кабул, утро. Более 20 человек погибли в результате очередного двойного взрыва
07:08  Кыргызстан стал вторым по популярности направлением для казахстанских туристов
00:36  Homo naledi - загадочное звено человеческой эволюции
00:31  Россия собирается купить у Китая 8 фрегатов проекта 054А. Дожили, - Лю Чан
00:08  Уничтожение Сирии носит цивилизационный характер, - А.Никишин
Воскресенье, 29.04.2018
20:10  Старшему зятю Елбасы разрешили купить российский порт на Балтике. В награду за что?
13:31  В Армении сработала власть народа, - радуется Washington Post
13:27  Русский богатырь Федор Емельяненко нокаутировал американца Фрэнка Мира за 48 секунд (видео)
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Шейхам тут не место. В исламском мире грядет модная революция
00:26 02.05.2018

За последние сто лет глобализация превратила многообразный и мультикультурный мир в относительно универсальный: если двести лет назад собственный костюм был не только у каждого народа, но порой и в каждом отдельно взятом регионе, то теперь эти различия сгладились. "Лента.ру" уже рассказывала о еврейском костюме, следующая история - о мусульманской одежде и моде.

Сила в скромности
Как и у евреев-ортодоксов, у правоверных мусульман дресс-код определяют прежде всего религиозные нормы. Их общие предписания в основном определяются категорией скромности и тем, какие части тела и насколько можно открывать окружающим. По общему правилу, скрывать следует аврат - предписанные религиозным законом (шариатом) части тела: мужчины - живот и ноги от пупка до колен, женщины - все тело, кроме овала лица и кистей рук. Только махрам (близкие родственники, с которыми невозможно заключение брака, - братья, отцы, сыновья) могут видеть женщину в менее плотно задрапированном виде.

Что характерно, Коран, как и Тора у евреев и Библия у христиан, не содержит жестких предписаний относительно аврата и вообще формы одежды, ограничиваясь предписанием женщинам удлинять одежды и закрывать грудь от мужчин, а мужчинам - "усмирять свои взоры". Дальнейшая детализация требований к одежде - дело уполномоченных толкователей Корана, муфтиев и кади, а также приложение общих тезисов священной книги к местным обычаям и условиям жизни мусульман конкретной страны и региона.

Мусульманским мужчинам, в отличие от еврейских, позволительно обнажать стопы и голени (закрывать следует ноги только выше колен), поэтому в некоторых регионах - там, где позволяет климат, они носят сандалии и короткие штаны. Последние, кстати, как и вообще укороченная мужская одежда, считается признаком смирения перед Аллахом; а длинные одеяния (то есть богатые, поскольку на них уходит больше ткани) - признак кичливости. Также у правоверных мусульман не принято чрезмерно украшать одежду. Женщины, напротив, носят длинную одежду (во всяком случае, верхнее платье должно закрывать бедра) и туфли, закрывающие пальцы ног.

Региональные и национальные различия особенно ярко проявляются в головных уборах. Это самая, пожалуй, броская и характерная деталь костюма, поэтому часто именно по головному убору можно определить, к какой общине и народности принадлежит его обладатель. Так, в Саудовской Аравии, Иордании и других регионах Ближнего Востока мужчины покрывают голову куфией (особым покрывалом), которую удерживает на голове двойной толстый шнур (икаль), названный по имени города Эль-Куфа, где зародился обычай ее носить.

В Иордании куфия и икаль не просто национальный костюм - это, в частности, неотъемлемая часть военной формы. Иорданские солдаты и офицеры закрепляют на икале кокарды, как это обычно делают на фуражках или кепи. В Омане куфию заматывают на манер тюрбана. Саудовские арабы носят белые куфии, иорданцы и египтяне - с вытканным контрастным узором (черным или красным), йеменцы - пестрые.

Мусульмане - представители тюркских народов (турки, татары, азербайджанцы) - носят небольшие шапочки, однотонные или украшенные вышивкой. У азербайджанцев такая шапочка, непременно на однотонной подкладке, называется арахчын, у татар - тубэтэй (расшитая золотой нитью шапка в форме усеченного у самого основания конуса), у турок - феска или тарбуш (темно-малинового цвета, формой похожая на тубэтэй, но выше и без украшений, кроме длинной черной кисти).

Особое значение для мусульман имеет чалма - длинная полоса ткани, которую обматывают вокруг головы. Носят ее только верующие, совершившие хадж (паломничество) в Мекку, к месту рождения пророка Мухаммеда. В паломничество мусульмане надевают ихрам - одеяние из двух белых несшитых полотнищ ткани (у женщин тоже есть особое одеяние для хаджа, более закрытое).

Модные и благочестивые
Когда речь идет о мусульманских женщинах, все кажется несколько более очевидным - хотя бы потому, что большинство мусульман, живущих в больших европейских городах, предпочитают носить европейскую одежду, а своим дочерям и женам предписывают одеваться в традиционное платье. Самый привычный наряд мусульманки, к которому уже привыкли жители Москвы и других российских городов, - хиджаб, или абайя. Это особым образом повязанные головные платки, оставляющие открытым лицо, но закрывающие волосы, а также длинное платье, закрывающее шею, руки до кистей и ноги до пят.

Более скромное одеяние - чадра (или чаршаф у турчанок): абайя с накидкой, которая может закрывать нижнюю часть лица или оставлять его открытым. Никаб закрывает и нижнюю часть лица, и фигуру от плеч - так, что невозможно различить линии груди и талии. Наконец, бурка, или паранджа, полностью закрывает женщину с головы до ног, как чехол, а для обзора остается лишь забранное темной сеткой "окошко".

Никаб и паранджу чаще всего носят женщины в тех странах, где законы шариата признаны в качестве государственных, прежде всего - в Саудовской Аравии. Мусульманки в европейских странах предпочитают почти символический, в сравнении с никабом, хиджаб светлых и даже ярких оттенков.

Некоторые прогрессивные девушки носят традиционный платок, а вместо платья в пол или длинной юбки и удлиненной блузы или кафтана надевают брюки или джинсы, а поверх них - сравнительно короткие платья или туники (однако обязательно закрывающие бедра и с длинными рукавами).

В гареме и вне его
Строго говоря, гаремов в понимании сказок "Тысячи и одной ночи" благочестивые современные мусульмане себе не позволяют. Верующий по закону шариата может заключить законный брак не более чем с четырьмя женщинами. Однако этим правом пользуются далеко не все: каждая из законных жен имеет право на равное содержание от мужа, его интимное внимание, подарки и заботу, поэтому многоженство обходится дорого.

Но даже если жена у главы семьи только одна, женская половина дома, скорее всего, будет довольно многолюдной. Там проживают все женщины семейства, от крошечных внучек до престарелых прабабушек, а также маленькие мальчики, чей нежный возраст позволяет им жить в окружении сестер, теток и женской прислуги. Не носить закрытую одежду можно дома в присутствии мужчин-близких родственников. Эти закрытые от посторонних глаз "оазисы" позволяют женщинам встречаться с родственницами и подругами и демонстировать им свою страсть к моде и трендовым европейским вещам, в том числе и не отвечающим нормам шариата о поведении во "внешнем мире".

Каждый праздник, памятная дата и даже выздоровление члена семьи после болезни становится поводом для закрытой вечеринки родственников, во время которой арабские девушки (многие из них образованы, знают иностранные языки, водят машину - теперь это разрешено даже в Саудовской Аравии) демонстрируют новые платья и даже комбинезоны из коллекций ведущих модных домов, аксессуары, сумки и, конечно, драгоценности: если на публике мусульмане должны демонстрировать скромность, то дома можно блеснуть бриллиантами и изумрудами.

Согласно отчету State Of The Global Islamic Economy Report, в 2014 году на товары fashion-сегмента мусульмане потратили 230 миллиардов долларов. Эта цифра последовательно росла в 2015-2017 годах, а к 2020 году ожидается, что эта статья расходов приблизится к 330 миллиардам долларов, что составит около четверти мирового потребления: именно последователи ислама сейчас - самая "молодая" часть человечества, и их покупательская активность будет только расти.

Но социологи отмечают, что многие молодые мусульмане делают покупки, соответствующие их религиозным воззрениям (например, спортивный хиджаб и купальные костюмы-буркини), и производители одежды не могут не учитывать этого факта.

Особенности мусульманской одежды - как мужской, так и женской - и растущий потребительский спрос молодых последователей ислама вдохновляют совершенно внерелигиозных дизайнеров и крупные масс-маркетные концерны - как европейские, так и азиатские. Известные модные дома, такие как Dolce & Gabbana, представляют коллекции ярких нарядов, которые можно носить как хиджаб, а можно и просто носить - без исламских коннотаций. Туники и длинные широкие юбки продаются в масс-маркетных магазинах вроде Uniqlo, Marks & Spencer, Mango и покупают их там не только мусульманки. Nike с успехом запустил линию спортивных хиджабов.

Мода в песках
Стремление женщин красиво одеваться - хотя бы для самих себя и близких подруг (и, разумеется, мужа - при нем можно обнажить запретные части тела) - привело к тому, что даже в самых строгих по части нравственности арабских странах стали проводиться недели моды. Влиятельные fashionista арабского Ближнего Востока создали Arab Fashion Council, который пять лет назад провел первую Неделю моды в Дубае.

Усилиями чрезвычайно влиятельной в арабском мире принцессы Нуры бинт Фейсал Аль Сауд (почетного президента Arab Fashion Council) и благодаря тому, что к власти в Саудовской Аравии в 2017 году пришел прогрессивный монарх принц Мухаммед ибн Салман Аль Сауд, это начинание распространилось и на Саудовскую Аравию.

Надо сказать, что Нура бинт Фейсал Аль Сауд, хотя и носит звание "почетного президента", в саудовском бизнесе и моде отнюдь не "свадебная генеральша". У нее очень серьезное и специфическое бизнес-образование: она закончила университет Риккио в Токио, имеет степень в MBA в области международного бизнеса с ориентацией на Японию. Принцесса - ассоциированный член Saudi Fast Growth 100, свободно говорит на английском, французском и японском языках и одевается с большим вкусом даже в тех случаях, когда появляется на публике (то есть с учетом всех требований шариата).

Весной 2018 года в Эр-Рияде прошла первая в стране Неделя моды. Наряду с модельерами и модными домами, работающими в рамках исламской традиции (например, домом Firdaws, основанным супругой Рамзана Кадырова), на Arab Fashion Week, свои коллекции представили и бренды, одежду которых сложно назвать по-мусульмански скромной.

Среди хедлайнеров мероприятия в Эр-Рияде, собравшего полторы тысячи гостей (мужчины на показы не допускались), были модельеры Роберто Кавалли (традиционно любимый на Ближнем Востоке благодаря своей ориентальной пышности), итальянец Антонио Маррас, Жан-Поль Готье и бренд Marchesa.

До недавнего времени это был один из самых популярных на Западе брендов вечерних платьев, но в последнее время его положение пошатнулось: марку возглавляет бывшая жена Харви Ванштейна Джорджина Чапман, и на волне сексуального скандала клиентура бренда поредела; легко понять желание компании восстановить положение за счет богатых арабок.

Кроме того, коллекции показали собственно саудовские модельеры и их коллеги из Ливана, Китая, Индонезии, ОАЭ, Польши. Приехала даже российская модельер Надежда Юсупова со своей именной маркой свадебных нарядов. В отличие от европейских недель моды, на показы которой допускаются все желающие, которым удалось заполучить пригласительный билет, на Arab Fashion Week в зрительный зал пригласили только женщин. Таким образом, организаторы создали атмосферу гигантской "домашней вечеринки", где зрительницы одевались не в абайи и никабы, на на свой собственный вкус: на других посмотреть и себя показать.

Единственным ограничением для участниц этого "пиршества моды" стал запрет на селфи: Саудовская Аравия смягчает свои нравственные требования, но к арабкам без абайи в соцсетях по-прежнему не готова.

Надо отметить, что коллекции, навеянные исламской одеждой, шьют и для мужчин - такой опыт был, например, у российского дизайнера Кирилла Гасилина и француза Кристофа Лемера. Гасилин вдохновлялся одеждой татар, а Лемер - пожилых алжирцев из района Бельвиль. Модные блогеры - и мусульмане, и христиане, и атеисты - используют элементы исламского костюма, прежде всего головные уборы, чтобы привлечь к себе внимание и продемонстрировать кто экстравагантность, кто приверженность традициям.

Конечно, в истории современной моды не обходилось и без провокаций вроде легендарного показа Хуссейна Чалаяна 1998 года, когда модели ходили по подиуму в коротких никабах с обнаженными ногами. Однако в основном к мусульманским традициям дизайнеры относятся тактично и с уважением.

30 апр. 18

Источник - Лента.ру
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1525209960
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  