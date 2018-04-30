 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Афганистан   | 
Кто и что стоит за афганскими терактами
00:22 02.05.2018

Кабулу обещают "горячее" лето

Афганистан вновь стал подвергаться системной террористической атаке. В Кабуле в районе Шашдарак, где расположены министерство обороны, штаб разведки и представительство НАТО, с интервалом в 15 минут прогремели два взрыва. Погибли 26 человек, среди них девять журналистов и фотографов, а также четверо полицейских. Еще около 45 человек получили ранения. Третий взрыв произошел в провинции Кандагар - 11 детей погибли, когда смертник пытался подорвать силы НАТО.

Если листать хронику террористических актов в Афганистане, то, увы, в трагических событиях вряд ли можно усмотреть сенсацию. Хотя, по оценке экспертов, нынешний уровень насилия в стране превышает обычный. Поэтому возникает вопрос о причинах такого обострения конфликта, что выводит нас на попытку выявить сочетание различных комбинаций действующих сил. Прежде всего отметим, что 25 апреля движение "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявило о начале нового наступления в Афганистане. Объявлены главные цели. По данным Agence France-Presse, это находящиеся в стране американские военные, их союзники и агенты разведки США. Таким образом "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) окончательно отклонил выдвинутое в феврале 2018 года президентом Афганистана Ашрафом Гани предложение начать мирные переговоры.

Кабул предлагал "Талибану" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) признание его политическим движением, проведение выборов, изменение конституции, открытие представительства этой силы в Кабуле, выдачу боевикам афганских паспортов и другое. Но эти предложения были отвергнуты, а афганским властям, которых называют "марионеточным режимом", пригрозили "горячим и напряженным летом". Исходя из этого, логично было бы предполагать, что нынешняя террористическая атака в Афганистане исходит от "Талибана" (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Однако ответственность за нынешние теракты взяло на себя ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Соответствующее заявление распространило подконтрольное джихадистам агентство "Амак". Если это действительно так, если ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стало настолько активно проявлять себя в Афганистане, то конфликт в стране приобретает иные характеристики и возникают вопросы.

Первый. Является ли ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане "экспортным продуктом" из Ирака и Сирии, на что давно указывает Иран и другие страны, или на сторону ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начинает переходить часть "Талибана" (организация, деятельность которой запрещена в РФ)? Второй. Можно ли предполагать, что западные сценаристы намереваются столкнуть в Афганистане "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы более активно вовлечь в этот конфликт соседние Иран, Пакистан и государства Средней Азии? Может быть, не случайно США сейчас озаботились маршрутами поставок для своего контингента в Афганистан через Казахстан и Азербайджан, поскольку под угрозой оказывается военная логистика в Пакистане? Уже появились аналитические разработки по поставкам через коридор Азербайджан - Казахстан - Узбекистан - Афганистан.

Они предполагают доставку и концентрацию грузов в Бакинском логистическом узле, затем их транспортировку воздушным или морским путем через Каспий в порты Казахстана, а оттуда перевозку по железной дороге в Узбекистан и далее в сухопутный порт Хайратон, расположенный на узбекско-афганской границе. Как не крути, но под предлогом так называемых афганских потрясений может быть обозначено более активное присутствие США и НАТО в Закавказье и в Средней Азии. Кстати, так появляется еще один элемент геополитической игры, о чем рассуждает в Deutsche Welle немецкий эксперт по Афганистану Гюнтер Кнабе: "Это дает им (Астане, Баку и Ташкенту - С.Т.) политические козыри, повышает их вес в отношениях, например, с Москвой и Пекином". На основе этого можно высказать предположение, что Вашингтон что-то готовит в Афганистане и намерен наращивать там свое военное присутствие.

В этой связи корреспондент афганской службы ВВС Давуда Азами считает, что "в ближайшее время конфликт вряд ли пойдет на спад". С первой половины марта 2018 года в чатах русскоязычных сторонников ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) озвучен проект "новой хиджры" - переселения убежденных сторонников с российского Северного Кавказа, некоторых других регионов России и республик Средней Азии в "земли халифата", в область которых занесен и Афганистан. Так эпицентр международного терроризма начинается смещаться из Ирака и Сирии на Восток, в Афганистан. Регион застыл в ожидании новых потрясений.

Станислав Тарасов

Источник - REGNUM
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