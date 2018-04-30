 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вторник, 01.05.2018
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Понедельник, 30.04.2018
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Душанбинцы готовятся к проведению акции "Бессмертный полк"
00:12 02.05.2018

В преддверии 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне жители Душанбе намерены провести акцию "Бессметный полк".

Городские власти пока не дали разрешения на проведение акции в таджикской столице, хотя представительство "Россотрудничества", которое занимается продвижением русской культуры в мире, сообщило, что готово бесплатно распечатать фотографии ветеранов и участников ВОВ и подготовить транспаранты к 9 Мая.

Еще 15 дней назад Союз ветеранов войны и труда в Таджикистане направил письмо в столичную мэрию с просьбой разрешить акцию памяти. Шариф Орифов, представитель Союза ветеранов, сказал 30 апреля, что ответа пока они не получили.

По его словам, если власти не разрешат проведение акции, то они планируют организовать парад участников ВОВ, которых провезут по столичным улицам на ретромобилях. Орифов добавил, что в настоящее время в Душанбе проживают 46 ветеранов и участников ВОВ и 145 тружеников тыла. На 19 апреля в Таджикистане проживало 345 ветеранов и участников ВОВ.

Акция "Бессмертный полк" - шествие с портретами родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне - последние несколько лет проводится 9 мая во многих городах России, а также некоторых странах бывшего СССР и других странах.

Тем временем душанбинская мэрия сообщила, что план мероприятий, посвященных Дню Победы, еще не подготовлен и находится на рассмотрении. Абдумаджид Усмонов, пресс-секретарь столичной мэрии, сказал, что пока они не получали письма Союза ветеранов о проведении акции "Бессмертный полк".

В прошлом году власти Душанбе запретили проведение шествия, объяснив решение "техническими" причинами. Тем не менее сотни жителей Душанбе, после окончания военного парада и официальных торжеств по случаю Дня Победы, приняли участие в акции "Бессмертный полк".

Источник - centralasian.org
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1525209120
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