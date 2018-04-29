Народный трибун Армении Пашинян обиделся и призвал к тотальной забастовке

21:15 01.05.2018 Пашинян призвал к тотальной забастовке, после того, как не стал премьером



По словам Пашиняна, будут заблокированы улицы, магистрали по всей территории Армении. Кроме того, Пашинян призвал парализовать работу метро, железной дороги и аэропрта



Пашинян призвал к тотальной забастовке, после того, как не стал премьером









Завтра, 2 мая лидер протестного движения против правления Республиканской партии Армении Никол Пашинян объявил о начале тотальной забастовки и акций гражданского неповиновения. Пашинян сделал подобное заявление на многотысячном митинге (около 150 тысяч) сразу же после заседания парламента Армении, на котором правящая Республиканская партия Армении проголосовала против его кандидатуры на пост премьер-министра Армении.



По словам Пашиняна, будут заблокированы улицы, магистрали по всей территории Армении. Кроме того, Пашинян призвал парализовать работу метро, железной дороги и аэропрта.



Требование остается прежним: избрание "народного кандидата" на пост премьер-министра и мирную передачу власти.



Лидер оппозиции назвал РПА "политическим трупом". Он заявил, что готов вести переговоры с партией власти, но только на тему полной ее капитуляции. Источник - Panorama.am

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